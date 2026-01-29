Глава МИД Люксембурга советует Зеленскому не ставить ультиматумов по вступлению в ЕС

В то же время, Украина должна иметь такие гарантии безопасности, при которых Россия не нападет снова через "три-четыре недели".

Интересам Украины не соответствует объявление ультиматумов относительно сроков вступления в Европейский Союз, поскольку существуют четкие правила приобретения членства, которые необходимо соблюдать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на брифинге перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Гарантии важны. Президент Зеленский сказал, что они должны получить членство в следующем году. Я извиняюсь, я ему несколько раз тоже сообщил: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Факт заключается в том, что существуют правила, Копенгагенские критерии, и нам нужно их выполнить", - подчеркнул Беттель.

По его словам, нельзя говорить, что для одних стран существуют критерии, например, для стран Западных Балкан, а на другие страны эти критерии не распространяются.

Также он отмечает, что мир является важным фактором для процесса вступления.

"Пока критерии Копенгагена не соблюдаются, мы не можем сказать: пожалуйста, становитесь частью семьи, и для всех мы закрываем глаза, уши и рот. Нет, потому что у нас есть правила и мы должны их соблюдать", - подчеркнул Беттель.

При этом он уточнил, что не хочет разочаровывать украинцев, потому что украинцы также воюют за европейцев. "Мы должны предоставить им гарантии, и мы не должны их унижать", - сказал министр.

О гарантиях безопасности

Он добавил, что мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности: "Мы не можем иметь временное прекращение огня, которое продлится три или четыре недели. Нам нужны гарантии безопасности, особенно потому, что на повестке дня переговоров стоит вопрос, чтобы украинцы отказались от некоторых вещей", - заявил Беттель.

При этом, по его убеждению, Украина была бы потеряна без Европы и США.

"Если они проиграют - кто будет следующим? Это может быть кто-то другой здесь за столом [указывает на кого-то из 27 стран-членов Евросоюза - УНИАН]", - сказал Беттель.

В связи с этим он отстаивает позицию оказания поддержки Украине.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что присоединение Украины к ЕС состоится в 2027 году. По его убеждению, вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех

По мнению премьер-министра Нидерландов Дика Схоффа, пока нельзя говорить о скором вступлении Украины в Европейский Союз. Процесс приобретения Украиной членства может занять несколько лет.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявляет, что многие страны-члены Европейского Союза стремятся, чтобы Украина как можно скорее смогла получить членство в ЕС. Поэтому, по ее словам, это не только желание президента Украины Владимира Зеленского.

