Украина будет формировать мировые правила безопасности на море, - нардеп Забуранная

Украина готовит ключевую резолюцию о правилах безопасности на море.

Народный депутат Украины Леся Забуранная стала докладчиком и соавтором ключевой резолюции Комитета по вопросам мира и международной безопасности Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union). Об этом нардеп сообщила в своем Facebook.

Она отметила, что Межпарламентский союз объединяет более 180 национальных парламентов мира и является достаточно влиятельной организацией. Поэтому выступать с докладом на такой площадке – ответственная задача. Резолюция, о которой идет речь, посвящена вопросам морской безопасности и защиты критической инфраструктуры во время конфликтов.

"Украина выводит тему морской безопасности на глобальный уровень – и формирует повестку дня для мира! Как докладчик, я буду формировать окончательный текст резолюции, которая станет позицией парламентов мира, инициировать международные парламентские дебаты и экспертные слушания, продвигать конкретные решения по защите портовой инфраструктуры, гарантиям свободы судоходства, остановке "теневого флота" России и усиления санкционных механизмов", – подчеркнула народный депутат.

Работа над резолюцией продлится в течение двух ассамблей Межпарламентского союза и фактически сформирует международную повестку дня на год вперед, отметила Забуранная.

Депутат также сообщила, что Украина и страны Персидского залива одновременно выступили с двумя схожими проектами резолюции по безопасности на море. Однако вместо конкуренции стороны объединили усилия и предложили совместный вариант резолюции. Поэтому содокладчиком вместе с Забуранной будет представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

"Это означает формирование широкой международной коалиции, привлечение стран Глобального Юга и усиление легитимности украинской позиции в мире. Сегодня Украина не только защищается – Украина формирует правила!", – подчеркнула народная избранница.

Проблемы безопасности на море

Как писал УНИАН, сегодня весь мир страдает от экономических последствий блокирования Ормузского пролива со стороны Ирана.

То же самое Россия долгое время пыталась делать с морскими путями к украинским портам. Агрессор атаковал как сами порты, так и суда в море, которые направлялись к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: