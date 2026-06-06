Путин провел 'дружескую' встречу со Шредером

Кремль назвал встречу Путина со Шредером "дружественной", однако в ЕС и Германии резко отвергли идею его возможного посредничества в переговорах с Россией.

В Кремле сообщили о встрече главы России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве.

Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, беседа состоялась в формате тет-а-тет и носила "дружеский" характер, передает DW. Чиновник не раскрыл подробностей встречи и не уточнил ее точное время.

"Беседа была дружеской, она прошла в формате тет-а-тет, лицом к лицу. Подробностей я, честно говоря, не знаю. Она прошла в Москве, в Кремле", – заявил Ушаков.

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В Кремле не сообщили, о чем именно говорили Путин и Шредер, а также поднималась ли тема возможных переговоров между Россией и Европейским союзом о прекращении войны против Украины.

Что предшествовало

Ранее Путин заявлял, что считает Шредера возможным посредником в диалоге между Москвой и ЕС, ссылаясь на его опыт в качестве бывшего канцлера Германии. Однако в Европе эта идея сразу вызвала резкую реакцию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Европейский Союз самостоятельно определяет своих представителей на переговорах с Россией и не допустит внешнего вмешательства в этот процесс.

На фоне этих разговоров стало известно, что Шредер находится в Москве – и ведет себя сдержанно.

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