В Канаде состоялись переговоры делегаций украинского и американского парламентов.

Американские сенаторы обеих партий разделяют убеждение, что любые переговоры с Россией возможны только на основе международного права и уважения к суверенитету Украины. Об этом в своем Фейсбук сообщила народный депутат Украины Леся Забуранная.

Она в частности рассказала, что во время форума по безопасности в канадском Галифаксе встретилась с делегацией из 10 американских сенаторов обеих партий.

"Это был не просто разговор - это был откровенный и стратегический диалог о будущем мира и безопасности. Все сенаторы, независимо от политической принадлежности, выразили четкую позицию: любые переговоры с Россией возможны только на основе международного права, исторического опыта и уважения к суверенитету Украины", - рассказала она.

Видео дня

Как отметила Забуранная, мирное соглашение, вознаграждающее агрессора, создаст опасный прецедент и повысит риск новых войн. Зато мирное соглашение, гарантирующее безопасность Украины, наоборот укрепит глобальную стабильность и уменьшит риски будущих конфликтов.

По словам нардепа, во время встречи с американцами было отмечено несколько ключевых принципов:

территориальная целостность Украины не является предметом торга и юридический отказ от определенных территорий просто невозможен;

возвращение более 1,6 млн украинских детей, находящихся на оккупированных территориях, является вопросом будущего украинской нации;

отказ Украины от курса на НАТО неприемлем и порождает новые риски для безопасности;

ответственность России за преступление агрессии является запросом всего цивилизованного мира, а не только украинцев.

"Я подняла вопрос создания надежных, юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины и получила поддержку американских коллег", - добавила Забуранная.

Она отметила, что ратификации этих гарантий Конгрессом США является залогом того, что опыт Будапештского меморандума не будет повторен.

Также во время встречи с американскими сенаторами обсуждались вопросы усиления санкционного режима против России и налаживания сотрудничества между Украиной и США в сфере современных БПЛА.

"Впереди еще много работы - но мы боремся за главное: за нашу Украину, ее будущее и справедливый мир", - добавила Забуранная.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, в Европе резко раскритиковали "мирный план" Трампа, который многим напоминает повторение "Мюнхенского сговора" 1938 года, когда Запад "слил" Гитлеру Чехословакию.

При этом обозреватели указывают и на в целом нелепо составленный текст плана, что открывает сторонам массу возможностей для толкования его положений в свою пользу.

Вас также могут заинтересовать новости: