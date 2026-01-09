Россия нанесла удар по двум гражданским судам в Одесской области: погиб иностранный моряк

Одно из судов направлялось под загрузку зерном, другое – перевозило сою.

Российская оккупационная армия вновь атаковала гражданское судоходство – в Одесской области поражены два судна, есть погибший и раненый. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, во время движения к порту "Черноморск" ударный дрон РФ попал в гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерном в пределах "морского коридора". Он добавил, что мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется к ближайшему порту.

Кроме того, по словам министра, возле Одесского порта поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место происшествия направлены спасательные подразделения.

"В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление!" - подчеркнул чиновник.

"Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки", - подчеркнул Кулеба.

В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" добавили, что в результате попадания ударного дрона по судну, направлявшемуся в порт "Черноморск", ранения получил один из членов иностранного экипажа. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Одесском порту, говорится в сообщении, в результате дронной атаки повреждено гражданское судно - один член экипажа погиб.

Отмечается, что на обоих объектах работают экстренные и профильные службы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что враг нанес удар по портовой инфраструктуре. Оба пострадавших (погибший и раненый) - мужчины. "Раненый - 1990 года рождения. Погибшему мужчине около 50 лет", - добавили в ведомстве. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, у судна, которое загружало сою, повреждена корма. На другом гражданском судне под флагом Сент-Китс и Невис ранения получил второй помощник капитана, гражданин Сирии.

Российские удары по Одессе

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия нанесла несколько ударов по портам Большой Одессы. В частности, 7 января были атакованы дронами и ракетами два порта – "Черноморск", где в результате атаки произошло возгорание контейнеров с маслом и ранения получили два человека.

Также россияне нанесли ракетный удар по порту "Южный", где повреждено административное здание и объекты инфраструктуры. По данным прокуратуры, пострадали не менее 10 человек, в том числе двое – погибли.

