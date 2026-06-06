На самых горячих направлениях юга Россия уже сосредоточила более 140 тысяч солдат, - Сырский

Противник продолжает наращивать свои усилия.

На Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник концентрирует живую силу, общее количество которой на сегодняшний день уже превышает 140 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще примерно такое же количество враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что ситуация остается динамичной.

Сырский сообщил также, что обсудил с командующим Силами беспилотных систем, майором Робертом Бровди, вопросы развития и применения беспилотных систем.

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"Продолжается наращивание возможностей по поражению противника, в частности на оперативной глубине", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Российско-украинская война - главное

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, летнее наступление РФ провалилось , но с их стороны будут новые попытки захватить украинские территории.

Эксперт считает, что перспективы наступления оккупантов в Запорожской и Донецкой областях выглядят сомнительными - в частности из-за украинских ударов по логистике.

По словам ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, есть большие шансы, что летнее наступление РФ станет последним. Он отметил, что наступательный потенциал оккупантов в этом году может окончательно иссякнуть.

По подсчетам DeepState, в мае впервые с осени 2023 года прирост оккупированных территорий для российских захватчиков стал отрицательным.

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