Ормузский пролив перешёл из открытого в закрытый режим менее чем за 24 часа, - CNN

США и Иран также по-прежнему далеки от согласия по вопросу о сдаче и вывозе иранского высокообогащенного урана

После недолгой надежды на возобновление работы одного из самых оживленных водных путей мира – Ормузского пролива – ситуация снова ухудшилась, менее чем за 24 часа совершив резкий поворот, пишет CNN.

В пятиницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив будет полностью открыт, добавив, что Иран будет координировать судоходные маршруты. Однако затем Трамп заявил, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться "в полную силу" до завершения "сделки" с Ираном.

А всего сутки спустя Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что снова заблокировал пролив, сославшись на продолжающуюся блокаду иранских портов со стороны США.

"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и любое нарушающее правила судно будет преследоваться", – говорится в заявлении КСИР.

В субботу иранские военные вновь заявили, что транзит для коммерческого судоходства будет строго ограничен до тех пор, пока продолжается блокада со стороны США. В подтверждение этого, рядом с побережьем Омана были обстреляны два судна, причем, по словам капитана танкера, за первую атаку отвечали иранские катера.

Трамп в свою очередь настаивал на том, что переговоры с Ираном идут очень хорошо, но США не поддадутся шантажу. Совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран рассматривает "новые предложения" от США, но пока не ответил.

Помимо судоходства через пролив, стороны по-прежнему далеки от согласия по вопросу о сдаче и вывозе иранского высокообогащенного урана, а также по продолжающейся программе обогащения.

При этом перемирие истекает всего через три дня, и Трамп заявил, что не знает, будет ли оно продлено.

Иранский режим, похоже, не настроен на компромисс

Иранский генерал Мохаммед Накди, заявил в субботу, что "если война возобновится, мы используем ракеты, производство которых намечено на май 2026 года".

При этом иранские источники сообщили CNN, что ожидают проведения второго раунда переговоров на следующей неделе, США до сих пор публично не подтвердили свои планы, а перемирие заканчивается уже 21 апреля.

В то же время есть признаки того, что за кулисами ведутся ожесточенные переговоры. В субботу днем ​​в Вашингтоне были замечены высокопоставленные американские чиновники, прибывшие в Белый дом, в том числе министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ратклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о прогрессе в переговорах с Ираном. Между тем Тегеран обвиняет Трампа во лжи относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана. Представитель режима заявляет, что вариант с передачей урана Вашингтону в Иране не рассматривается.

Тем временем WSJ сообщает, что военные Соединенных Штатов Америки готовятся к высадке на танкеры, связанные с Ираном. Также возможно задержание таких судов в международных водах, что будет означать расширение военно-морских операций США за пределы Ближнего Востока.

