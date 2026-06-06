Саливанчук публично заговорила о своем бывшем муже-нардепе

Актриса вновь подчеркнула, что Александр не общается с детьми.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук сделала новое заявление о своем бывшем муже, народном депутате Александре Божкове.

Не секрет, что звезда сериала "Однажды под Полтавой" развелась в 2023 году, но публично об этом стало известно только 1 марта 2024 года. У бывших супругов есть двое общих сыновей – Глеб и Никита. Ранее актриса отмечала, что им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания и бывший финансово не обеспечивает детей.

Но на днях у старшего сына Саливанчук и Божковой был выпускной. Однако на праздник папа мальчика так и не пришел, о чем написала Анна в своем Instagram.

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"Первый вальс – это так трогательно. Как жаль, что мой сын не знает мечту своего папы, потому что папа не общается со своими детьми и не приходит на выпускные. Но я счастлива, что мои сыновья хорошо знают все мечты своей мамы, которая ради них горы свернет", – подчеркнула актриса.

Но, несмотря на недоразумения с бывшим мужем, Анна отметила, что ее сын закончил четвертый класс отличником.

Напомним, ранее 40-летняя известная актриса заинтриговала букетом от загадочного военного. Как зовут мужчину, где он служит и какое у него звание – Анна Саливанчук не уточняла.

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