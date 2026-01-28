Подготовка текста соглашения завершена: Точицкий о создании Спецтрибунала по России

Сейчас необходимо ответить на вопросы, которые возникают у некоторых государств-членов в отношении бюджета трибунала, помещений и других расходов.

Решение Комитета министров Совета Европы о частичном расширенном соглашении для начала работы Спецтрибунала по преступлению агрессии пока еще не принято, но подготовка его текста уже завершена. Об этом заявил Николай Точицкий, Постоянный представитель Украины при Совете Европы, сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день решения Комитета министров об одобрении частичного расширенного соглашения и создании трибунала еще нет, однако подготовка текста самого соглашения уже завершена", - сказал он.

По словам Точицкого, сейчас нужно ответить на вопросы, которые возникают у некоторых государств-членов относительно бюджета трибунала, помещения и других расходов.

"Комитет министров принял решение о начале работы адванс-тим, то есть так называемой передовой группы, которая поможет стране, которая будет принимать трибунал, (Нидерландам) ответить на все эти вопросы. На прошлой неделе комитет министров как раз решил, что те 10 миллионов евро, которые выделила Европейская комиссия, будут использованы на работу этой адванс-тим", - сказал постпред.

В передовую группу входят эксперты от государств-членов. Она начнет работу непосредственно в Совете Европы, в департаменте по вопросам правосудия.

"Соответственно, они подготовят своего рода дорожную карту - кто, сколько, каким образом. И, думаю, что в ближайшее время, очевидно, до Министерского заседания в Кишиневе, мы с вами будем иметь ответы на вопросы о принятии самого соглашения о трибунале и вопроса о тех государствах, которые готовы будут присоединиться к его созданию", - пояснил Точицкий.

Он также сообщил, что есть разные предположения относительно того, сколько именно нужно будет государств из 46 членов Совета Европы для запуска работы. В то же время стоит иметь в виду, что частичное соглашение имеет возможность привлечь к работе и другие страны.

"Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принято решение по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся", - сказал Точицкий.

Спецтрибунал по преступлениям РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлениям России и президента страны Владимира Путина. К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, Европейский Союз и Совет Европы.

Марк Эллис, исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву, отметил, что пока Путин остается у власти, Трибунал не сможет преследовать его. В то же время у таких преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую.

22 января Кая Каллас, верховная представительница ЕС по иностранным делам, сообщила, что Евросоюз выделил первый транш финансирования на создание Специального трибунала, который должен судить российское руководство за развязывание захватнической войны против Украины. Речь идет о 10 миллионах евро.

