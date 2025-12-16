Комиссия будет определять размер компенсации, которая будет выплачена из специально созданного фонда.

Международная комиссия, которая будет рассматривать иски о компенсации ущерба, нанесенного войной России против Украины, будет базироваться в Гааге. Об этом во вторник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Палату представителей объявил министр иностранных дел Дэвид ван Вил, передает NRC.

Отмечается, что в Украине иски могут подавать физические лица, организации и государственные учреждения. Комиссия будет определять размер компенсации, которая будет выплачена из специально созданного фонда. По словам Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, уже подано 86 000 исков.

Ван Вил ожидает, что Россия выплатит поданные претензии, если во время мирных переговоров будут достигнуты четкие договоренности на этот счет. Но, по словам министра, такой гарантии нет.

Видео дня

Он также не исключает, что Россия может быть недовольна созданием комиссии. Поэтому он назвал это решение таким, что несет "ограниченную угрозу безопасности".

Убытки от войны с РФ

Как сообщал УНИАН, Украина потребует от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за ущерб в результате потепления климата, вызванного увеличением выбросов во время боевых действий.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов отметил, что подобный шаг может стать первым случаем в истории, когда страна требует возмещения убытков за увеличение атмосферных выбросов, в частности от ископаемого топлива, цемента и стали, используемых на войне, а также от уничтожения деревьев в результате пожаров.

Вас также могут заинтересовать новости: