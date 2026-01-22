Европа выделила деньги для суда над Путиным

Ранее сообщалось, что идея Спецтрибунала под угрозой, потому что никто не хочет за него платить.

Евросоюз выделил определенный транш финансирования на создание Специального трибунала, который должен судить российское руководство за развязывание захватнической войны против Украины. Об этом в соцсети X сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

На данный момент Евросоюз сумел наскрести 10 миллионов евро. Однако, куда именно пойдут деньги, не уточняется.

"Лидеры России несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности быть не может", - добавила Каллас.

Спецтрибунал для Путина

Как писал УНИАН, в июне прошлого года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала, который должен судить Путина и других высших руководителей российского государства за сам факт вооруженной агрессии против Украины. Конкретные военные преступления, совершенные в процессе ведения войны, будут рассматриваться отдельно. К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, Европейский Союз и Совет Европы.

В октябре генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что фактический старт работы трибунала зависит от политической, финансовой и правовой поддержки государств-членов и партнеров. Поэтому точные сроки начала работы трибунала пока предсказать невозможно.

В ноябре западные СМИ сообщали, что создание Спецтрибунала под угрозой, потому что европейцы не смогли даже выделить бюджет под него.

