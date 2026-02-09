ЕС готовит варианты включения членства Украины в будущее мирное соглашение, - Bloomberg

Украина может получить некоторые привилегии членства в блоке в промежуточный период.

Европейский Союз готовит ряд вариантов включения членства Украины в блоке в будущее соглашение о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что одним из рассматриваемых вариантов является предоставление Украине защиты, которая сопутствует вступлению в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства в блоке. По словам источников, Евросоюз предоставит Украине четкий график шагов, которые ей необходимо предпринять для продвижения в рамках официальной процедуры вступления.

Как рассказали журналистам источники, также обсуждаются продолжение существующего пути вступления Украины в ЕС или введение переходного периода и постепенное членство в процессе.

Представитель Европейской комиссии в разговоре с журналистами подтвердил, что вступление Украины в ЕС является частью обсуждения будущего мирного соглашения.

В агентстве напомнили, что проект 20-пунктного мирного плана, над которым Украина работала в основном с США, предусматривает вступление страны в ЕС в 2027 году. Более того, согласно плану, Киев должен получить некоторые привилегии членства в блоке в промежуточный период.

Кого могут принять в ЕС раньше Украины

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна поддерживает идею вступления Украины в Европейский Союз. Тем не менее, он подчеркнул, что первыми в очереди стоят балканские страны.

Таяни отметил, что балканские страны являются приоритетом для ЕС. Он заверил, что блок поможет Украине, которая должна пройти определенный путь.

