Румыния выделит 50 млн евро на оборону Украины по механизму PURL

Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине, заверили в МИД страны.

Румыния присоединится к механизму поддержки обороны Украины PURL, которую координируют США и которую поддержали другие европейские партнеры. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Оана Цою.

По ее словам, правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, которые поддерживают предложение США по "Приоритетному списку приобретений для обороны Украины" с вкладом в размере 50 млн евро, вместе с другими европейскими союзниками и другими государствами, которые поддерживают Украину.

"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее потенциала. Участие Румынии в механизме PURL под эгидой США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки", - добавила Цою.

Видео дня

Министр отметила, что благодаря усилиям президента Дональда Трампа, европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского недавний диалог в США дал новый толчок для достижения справедливого и прочного мира.

"Румыния способствует европейскому и союзническому дипломатическому диалогу, а также совместным усилиям, направленным на создание значительных гарантий безопасности как для Украины, так и для региона", - заверила дипломат.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур резко обратился к Мерцу относительно передачи Украине ракет Taurus. По его словам, отказ предоставить Украине крылатые ракеты стоит человеческих жизней.

"Недостаточно поддерживать президента Украины в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин - единственный, кто может немедленно прекратить эту ужасную войну. Без давления он не уступит", - отметил Нурипур.

Также сообщалось, что Франция впервые передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии. В частности компания Thales подтвердила введение системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии, а первые поставки комплексов запланированы именно на 2026 год.

Вас также могут заинтересовать новости: