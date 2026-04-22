Зеленский поделился своими ожиданиями от правительства Мадьяра

В Украине готовы к встрече с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конструктивные отношения с новой венгерской властью. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства рассказал, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии.

Об ожиданиях от нового правительства Венгрии

"Я очень надеюсь, что позиция Венгрии будет конструктивной по отношению к нам. Мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы, соседи, должны жить именно в мире", - заявил он.

Зеленский готов встретиться с Мадьяром в любой момент

"Что касается встречи: я готов в любой момент. Но я думаю, что у нового премьер-министра, новоизбранного, есть внутренние вопросы по формированию правительства и вопросы с Европейским Союзом. Мы готовы в любом случае", - отметил президент Украины.

Выборы в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. По их итогам должно быть сформировано новое правительство во главе с Петером Мадьяром.

После 16 лет непрерывного правления Виктора Орбана победа партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром на парламентских выборах в Венгрии знаменует долгожданную смену курса для Венгрии после антимигрантских и антиевропейских лозунгов и растущей дружбы с Москвой.

Мадьяр намерен возродить влияние Центральной Европы в Европейском Союзе, обратившись к венгерскому имперскому прошлому времен Австро-Венгрии. Он стремится укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам.

