Кто такой Петер Мадьяр: что известно о новом премьере Венгрии и к чему готовиться Украине

Мадьяр выступил против скорого вступления Украины в ЕС, отверг возможность поставки оружия Киеву и дал понять, что вынесет вопрос о присоединении Украины к ЕС на референдум.

После 16 лет непрерывного правления Виктора Орбана победа Петера Мадьяра на выборах в Венгрии означает долгожданную смену курса для страны после антимигрантских и антиевропейских лозунгов и растущей дружбы с Москвой. Что известно о политике, который может стать следующим премьер-министром Венгрии, к каким изменениям готовиться Украине – и действительно ли все они будут положительными?

Петер Мадьяр – биография

Петер Мадьяр родился в семье юристов в 1981 году, сам является юристом по специальности. Он бывший член правящей партии Фидес, но вышел из нее, назвав ее коррумпированной, и основал собственную партию "Тиса". Работал в совете директоров государственных фирм, а впоследствии был направлен в Брюссель дипломатом.

Был женат и имеет троих сыновей, но развелся в 2023 году. Его жена, Юдит Варга, была назначена министром юстиции в 2019 году, но в 2023 году ушла в отставку из-за скандала, связанного с сексуальным насилием и прикрытием фигурантов правящей партией.

Как отмечает Даниэль Симор, журналист новостного сайта Telex, Мадьяр имеет "вспыльчивый характер" и часто злится, когда сталкивается с критическими вопросами журналистов

Мадьяр о войне в Украине

Петер Мадьяр – в отличие от Орбана – не считает, что в Украине "чужая война". Мадьяр посетил Киев в июле 2024 года – вскоре после российского ракетного обстрела детской больницы "Охматдет".

"Россия является агрессором, а Украина имеет право защищать свою территорию", – сказал тогда Мадьяр в Киеве.

Он также критиковал частые встречи Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их "поездками одного диктатора к другому диктатору".

Аналитики считают, что Мадьяр может разблокировать для Украины выделение 90 миллиардов евро помощи ЕС на 2026–2027 годы, на которые Орбан наложил вето.

"Я думаю, что нам не придется придумывать никаких обходных вариантов, когда речь пойдет о выделении нам средств", – сказала в интервью Радио Свобода вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко.

Также Мадьяр, очевидно, снимет вето Венгрии на 20-й пакет санкций ЕС против России, который должен был быть объявлен еще в феврале этого года, но Орбан наложил тогда вето.

В вопросе России Мадьяр хочет восстановить прозападную ориентацию Венгрии, но также построить "прагматические отношения" с Москвой.

Что касается энергоносителей, то Мадьяр за то, чтобы положить конец венгерской зависимости от российской нефти и газа. Но Брюссель планирует полный отказ ЕС от всех российских энергоносителей до конца 2027 года, а Мадьяр несколько раз говорил о 2035 году.

Украина и членство в ЕС

Виктор Орбан категорически выступал против членства Украины в ЕС. Мадьяр здесь отличается, но не настолько, как хотелось бы.

"Мадьяр часто звучит удивительно похоже на человека, которого он хочет заменить. Он выступил против скорого членства Украины в ЕС, отверг возможность отправки оружия Киеву и дал понять, что вынесет вопрос присоединения (Украины) к ЕС на референдум – что может полностью сбить процесс с рельсов", – отмечает Мартон Геллерт из Немецкого фонда Маршалла США.

Он добавляет, что новое руководство в Будапеште может не устранить трения в отношениях с Киевом, напоминая, что Мадьяр критиковал президента Украины Владимира Зеленского, который во время избирательной кампании в Венгрии, когда Орбан как раз заблокировал крупный пакет финансовой помощи от ЕС для Украины, намекнул, что может передать адрес Орбана бойцам ВСУ.

"Мадьяр даже требовал извинений (от Зеленского) за угрожающие заявления в адрес Орбана. Этот эпизод добавил (напряженности) к давним трениям между двумя странами, которые начались с прав этнических венгров в Закарпатской области Украины", – отмечает Геллерт.

Выборы в Венгрии и Украина

Как отмечает аналитик Евгений Дикий, Петер Мадьяр вряд ли "бросится в объятия Украины".

"Я думаю, что он будет достаточно осторожен в отношениях с нами. Более того, ему придется некоторое время демонстрировать электорату, что на выборах победил именно он, а не Зеленский. И поэтому, возможно, даже будут какие-то жесты, которые нас удивят, покажутся неприятными", – считает он.

В то же время из-за поражения Виктора Орбана Владимир Путин потерял ценного союзника – и ключевой источник инсайдерской информации – в самом сердце ЕС.

