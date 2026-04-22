Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на политическую карту, - Politico

Мадьяр объявил о начале новой внешнеполитической эры.

Избранный премьер-министр Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на выборах в Венгрии отчасти благодаря обещанию перезагрузить отношения Венгрии с ЕС, однако он планирует сделать это внутри окрепшего блока центральноевропейских стран под руководством единомышленников, которые, по его мнению, разделяют общие культурные взгляды, экономические интересы и консервативные позиции во всем: от миграции до энергетической политики.

Именно поэтому он намерен возродить влияние Центральной Европы, обратившись к ее имперскому прошлому, пишет Politico. Мадьяр заявляет, что будет углублять связи с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические узы и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгерскую империю конца XIX века.

"Когда-то мы были одной страной, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам", – подчеркнул венгерский политик.

За важным исключением в лице Польши, эти страны, расположенные между Западной Европой и Россией, традиционно проявляли большую готовность поддерживать деловые связи с Москвой, заявляют журналисты.

Центральноевропейский блок - видение Мадьяра

Будущий венгерский лидер уже публично очертил, как он может реализовать свое видение центральноевропейского блока. На одной из недавних пресс-конференций он предложил объединить Вышеградскую группу (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом – механизмом сотрудничества, включающим Австрию, Чехию и Словакию.

"Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию", – объяснил Мадьяр. "Поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться здесь прогресса".

В качестве четкого сигнала этой стратегии Мадьяр заявил, что его первые визиты в качестве нового лидера Венгрии в начале мая состоятся в Варшаву и Вену. И хотя он видит в Австрии более естественного союзника, Мадьяр может многому научиться у премьер-министра Польши Дональда Туска и его усилий по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, включая то, как разблокировать фонды ЕС, удержанные из-за проблем с верховенством закона.

Ведь одним из главных приоритетов Мадьяра является обеспечение высвобождения замороженных средств ЕС в размере 18 млрд евро; он также добивается доступа к европейским оборонным кредитам на сумму 16 млрд евро и прекращения ежедневного штрафа в размере 1 млн евро, наложенного на Венгрию за отказ соблюдать миграционное законодательство ЕС.

"Визит в Варшаву посвящен обмену опытом относительно возвращения к либеральной демократии", – пояснил Эмиль Брикс, бывший австрийский дипломат и историк, изучавший распад Австро-Венгерской империи. "Визит в Вену больше связан с европейской политикой и тем фактом, что необходимо разрабатывать собственные предложения внутри этого региона".

Австрийское правительство, похоже, восприимчиво к этой идее.

Высокопоставленный австрийский дипломат, пожелавший остаться анонимным для обсуждения внутренних планов, заявил, что существует внутренняя логика в укреплении сотрудничества между государствами Центральной Европы внутри ЕС по модели Бенилюкса.

"Мы все – государства примерно одинакового размера со множеством общих интересов, и вместе мы были бы более значимыми с точки зрения веса голосов", – объяснил дипломат.

Неразрывная связь

Для австрийского правительства, возглавляемого консерваторами, углубление связей с Венгрией долгое время было стратегической целью.

В начале 2000-х годов, перед вступлением в ЕС нескольких бывших коммунистических стран, лидеры Австрии предложили возобновить альянс с Центральной Европой. Эта попытка в конечном итоге провалилась, сдерживаемая опасениями Польши и Словении, что Вена стремится восстановить свою гегемонию спустя более 80 лет после краха Австро-Венгерской империи.

Теперь уже более уверенная и процветающая Венгрия предлагает тесный союз. Польские лидеры, учитывая растущую экономическую и военную мощь своей страны, также больше не чувствуют угрозы от такой перспективы, отмечают эксперты.

Австрийские консерваторы также видят новые возможности теперь, когда Орбан ушел. "Мы тесно работали с Орбаном в 1990-х годах, и я всегда говорю, что молодой Орбан наверняка стал бы одним из самых ярых критиков сегодняшнего пожилого Орбана", – заявил Райнхольд Лопатка, депутат Европарламента от правящей консервативной Австрийской народной партии. "Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, нам удавалось работать вместе по некоторым вопросам, но с годами это становилось все труднее и, в конце концов, невозможным".

Мадьяр и консервативный канцлер Австрии Кристиан Штокер начали закладывать основу для отношений между своими странами в эпоху после Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, согласно словам двух человек, присутствовавших на встрече. Лидеры обсудили первый визит Мадьяра в Вену и способы улучшения условий для австрийских фирм, ведущих бизнес в Венгрии, сообщил высокопоставленный представитель австрийского правительства.

Ожидается, что в Вене Мадьяр попытается выработать совместную позицию по миграции и обсудит судьбу Центрально-Европейского университета, который перенес свой основной кампус из Будапешта в Вену в 2019 году после кампании Орбана против этого учреждения, сообщил высокопоставленный австрийский дипломат.

Две страны уже неразрывно связаны в экономическом плане. Австрия является вторым по величине инвестором в Венгрии после Германии с объемом инвестиций более 11,7 млрд евро. Около 134 000 венгров работают в Австрии, многие из них – в качестве маятниковых мигрантов.

Национальный банк Австрии в отчете за прошлый год отметил, что растущие торговые связи со странами Центральной и Юго-Восточной Европы оказывают стабилизирующее влияние на австрийскую экономику в период глобальной неопределенности.

Тем не менее, между странами Центральной Европы сохраняются ключевые различия, которые наверняка осложнят усилия по созданию более тесного союза. По вопросу Украины, например, Австрия и Польша активно поддерживают дополнительную помощь ЕС для страны. Хотя от Венгрии при Мадьяре больше не ожидают препятствования помощи, как это делал Орбан, она присоединяется к Чехии и Словакии в отказе поддерживать кредитный пакет ЕС в размере 90 млрд евро для Киева.

У стран также расходятся взгляды на вступление Украины в блок.

Несмотря на эти различия, эксперты утверждают, что у стран Центральной Европы сохраняются сильные общие интересы, особенно когда речь идет об экономических инициативах и крупномасштабных инфраструктурных проектах.

"Если бы эти страны могли представить интегрированные предложения и скоординированные проекты, это укрепило бы их позиции при распределении фондов и средств сплочения из Брюсселя", – подчеркнул Райнхард Хайниш, политолог из Зальцбургского университета.

Стремление Мадьяра построить центральноевропейский альянс может также основываться на его понимании того, как на самом деле работает власть в Брюсселе. Будущий премьер-министр провел там почти десять лет в качестве дипломата при Орбане, прежде чем порвать с популистской партией "Фидес" и стать депутатом Европарламента от собственной консервативной политической силы "Тиса".

"Он, по сути, первый венгерский премьер-министр, который в совершенстве понимает, как работает механизм Брюсселя и ЕС", – заявил Стефано Боттони, профессор Флорентийского университета, специализирующийся на Восточной Европе. "А если вы хотите иметь больший вес в Брюсселе, если хотите быть противовесом крупным странам – Франции, Германии, – тогда вам нужно объединять силы".

Другие новости о победе Мадьяра в Венгрии

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Мадьяр, к примеру, призвал Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба". Политик передал прямое обращение украинскому президенту Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что вопрос энергоресурсов "это не игра".

Кроме того, мы также рассказывали, что Мадьяр пригрозил арестом Нетаньяху - союзнику Орбана. Он заявил, что его страна обязана взять под стражу Нетаньяху, если тот ступит на венгерскую территорию, находясь в розыске Международного уголовного суда.

Вас также могут заинтересовать новости: