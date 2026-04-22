Зеленский назвал страны, где могут состояться новые переговоры о мире

Украина готова проводить встречи в любой стране, кроме Беларуси и России.

Команды Украины и США постоянно поддерживают диалог о возобновлении трехсторонних встреч с Россией, призванных искать пути прекращения войны. Украина надеется на возобновление дипломатических усилий для завершения войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у президента спросили, можно ли в ближайшее время ожидать возобновления переговоров между Украиной, США и РФ.

Как отметил Зеленский, от Украины не зависит, в каком формате, где именно и когда будет проведена следующая встреча.

"Мы готовы к любому формату, в любой момент. В принципе, приоритетные страны мы с вами знаем. Там уже проводились встречи. Турция открыта. И Ближний Восток. Пока там прекращение огня, - думаю, что для всех безопасно. Хотя, мы не боимся в любой момент встречаться, в любой стране, кроме России и Беларуси. Еще раз это подчеркиваю", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что трехсторонняя встреча Украины, США и РФ должна состояться.

"Вчера наши команды общались – представители наших переговорных команд, Украины и Америки, общались между собой, в принципе, это происходит постоянно. Мы очень надеемся на возобновление трехсторонних встреч, на возвращение к пути, ведущему к окончанию войны. У нас нет вопросов", – добавил Зеленский.

Украинцы уже согласны на мирный компромисс – социологи

Как сообщал УНИАН, по словам социолога, руководителя социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, среди украинцев сегодня больше тех, кто выступает за мирные переговоры, чем сторонников продолжения войны до полной победы.

Недавно руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Россией, отметив, что разрешение войны может не затянуться надолго.

24 февраля заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Россия стремится выйти на границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

