Буданов заявил, что Украина приближается к мирному соглашению с РФ: что говорят в Кремле

Глава ОП заявляет, что стороны достигли "огромного прогресса".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем, подчеркнув, что разрешение войны может не затянуться надолго. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Буданов считает, что Россия также хочет прекратить войну.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - сказал он.

Также глава ОП отметил, что обе стороны придерживались "максималистских" позиций в переговорах при посредничестве США, но заверил, что они сблизятся друг с другом в поисках компромисса.

По его словам, у России есть четкий стимул для достижения соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные деньги. Это огромные суммы - уже в триллионах", - объяснил Буданов.

Однако он не ответил, как будет выглядеть возможный компромисс по территории, которая является самым сложным вопросом на переговорах.

"Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, сейчас все четко понимают границы того, что является приемлемым. Это огромный прогресс", - добавил Буданов.

В то же время его оптимистичную оценку текущего состояния переговоров не разделяют некоторые российские чиновники.

Как рассказали Bloomberg два человека, близкие к Кремлю, реального прогресса в переговорах почти нет, а обсуждения зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева.

"Для урегулирования конфликта необходимо более широкое соглашение, выходящее за пределы Москвы и Киева и вовлекающее США и Европу, хотя их лидеры не имеют единого мнения о том, как должна закончиться война", - цитирует издание этих лиц.

Один из собеседников добавил, что единственным результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые для другой стороны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о продолжении переговоров с США по Украине. По его словам, контакты по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально.

Лавров пояснил, что из-за того, что у американской стороны по всем направлениям внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с Россией на сегодня отложены, но он готов встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что сейчас США больше сосредоточены на Ближнем Востоке.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест для этого. Мы можем найти вариант на Ближнем Востоке, в Европе, США - где угодно", - заверил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: