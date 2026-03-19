Трехсторонние переговоры Украина-США-РФ остановлены, - Песков

РФ продолжит работу в рамках обмена пленными и телами погибших с Украиной.

Трехсторонние мирные переговоры между Соединенными Штатами, Россией и Украиной приостановлены. Как пишет Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Песков также заявил, что специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев продолжит работу над инвестициями и экономическим сотрудничеством в рамках двусторонней группы РФ и США.

"Кирилл Дмитриев продолжает работу. Трехсторонняя группа приостановлена", – цитируют пескова росСМИ.

При этом пресс-секретарь Кремля заявил, что РФ продолжит работу в рамках обмена пленными и телами погибших с Украиной.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния ситуации с Ираном на войну в Украине. Он сазал, что фокус внимания США сосредоточен "больше на Ближнем Востоке, чем на Украине", поэтому мирные переговоры "постоянно откладываются".

Ранее издание Politico писало, что США намерены использовать мирные переговоры по Украине для противодействия Китаю. Администрация Трампа считает, что создание стимулов для России с целью прекращения войны в Украине, экономическое потепление в отношениях с ней и привлечение американских инвестиций могут в конечном итоге сместить глобальный порядок в сторону от Китая.

