Война до победы или мирные переговоры: социолог рассказал, чего хотят украинцы

В украинском обществе наблюдается стремление найти пути прекращения хотя бы боевой фазы войны путем переговоров, поскольку украинцы устали от войны.

Среди украинцев сегодня больше тех, кто выступает за мирные переговоры, чем сторонников продолжения войны до полной победы. Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал во время брифинга.

По его словам, чем больше тема переговоров присутствует в информационном пространстве, тем больше граждан возлагают на них надежды.

"Только около 60% украинцев говорят, что лучшим путем решения вопроса войны в Украине является поиск компромисса на переговорах. Конечно, с привлечением международного сообщества, партнеров", – сказал Антипович.

При этом он рассказал, какой процент украинцев выступает за отвоевание украинских территорий, в настоящее время оккупированных Россией.

"Около трети говорят, что нужно либо отвоевать все наши границы, либо отвоевать границы, которые у нас были до 2022 года", – сообщил социолог.

Вместе с тем, по его словам, когда у респондентов спрашивают: "как будет" или "во что они верят", тогда в ответах начинаются очень большие различия.

"Потому что, с одной стороны, выиграть или победить Россию – украинец понимает, что дойти до Кремля не получится, Россия не исчезнет. Даже если мы отвоюем все свои границы, то закончилась ли война и одержали ли мы победу, если россияне не были наказаны? Справедливость и правосудие. Является ли это победой? Здесь начинается очень много разных моментов", – отметил социолог.

Однако, по его словам, украинцы приветствуют возможность переговорного процесса.

"Есть надежда на то, что пусть мы и не закончим войну, но остановим активную боевую фазу путем переговоров. Украинцы чувствуют усталость от войны. Они об этом прямо говорят. И именно это и побуждает: давайте договариваться, чтобы остановиться на явной линии фронта", – подчеркнул социолог.

Он добавил, что обмены какими-то территориями, требования о русском языке или отказ от НАТО – это все "какая-то ерунда", которую украинцы не очень воспринимают, но на что-то готовы закрыть глаза.

"Единственное, на что не готовы закрывать глаза, – это на потерю территории и на европейское будущее. Отказ от Европейского Союза – это точно не воспринимается как некий компромисс с россиянами на переговорах", – подчеркнул Антипович.

Мирные переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сознательно не разглашает детали неофициальных контактов с российской стороной, поскольку это может ослабить переговорные позиции Киева.

Как отмечает Буданов, он видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем, подчеркивая, что разрешение войны может не затянуться надолго.

