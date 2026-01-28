Мерц осадил Зеленского в вопросе о вступлении Украины в Евросоюз

Ранее Зеленский заявил о том, что расчитывает на присоединение Украины к ЕС в 2027 году.

Вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года исключено. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Clash Report.

По его словам, Киеву необходимо выполнить Копенгагенские критерии, что обычно занимает несколько лет - поэтому ускоренное принятие в Евросоюз нереалистично.

"Мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому Союзу по этому пути, но такое быстрое вступление просто нецелесообразно", - сказал он.

Стоит отметить, что Копенгагенские критерии - это ключевые требования к странам-кандидатам для вступления в Евросоюз, принятые в 1993 году. Они включают обязательное наличие стабильной демократии, верховенства права, прав человека, функционирующей рыночной экономики, а также готовность принять обязательства по законодательству ЕС.

Вступление Украины в Евросоюз

Ранее Financial Times писала, что в случае согласия на мирную сделку Украина получит не только гарантии безопасности, но и вступление в ЕС до 1 января 2027 года.

Также президент Украины Владимир Зеленский выражал убеждение, что вступление Украины в Европейский Союз станет одной из ключевых гарантий безопасности для всех. Он рассчитывает, что фактическое присоединение Украины к ЕС состоится в 2027 году.

