Украина получила от Великобритании $1 млрд за счет российских активов: на что потратят деньги

Средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

В Минфине напомнили, что 1 марта 2025 года министр финансов Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.

Первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.

Отмечается, что средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

Международная помощь Украине – главные новости

В феврале 2026 года ЕС одобрил механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Соглашение предусматривает направление 60 млрд евро на военную помощь, а 30 млрд евро – на бюджетные расходы Украины.

Выделение этих средств долгое время блокировалось пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако будущий венгерский премьер Петер Мадяр отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что Украина должна получить первую часть финансовой помощи от Европейского Союза в июне. При этом у Киева есть деньги на государственные расходы по крайней мере до конца мая.

15 апреля в Минфине сообщили, что при условии успешного пересмотра программы с МВФ и принятия необходимых законопроектов Украина получит транши от Международного валютного фонда и Всемирного банка во втором квартале. Так, транш от Фонда поступит в июне.

