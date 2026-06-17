'Я здесь босс': Трамп опоздал на заседание лидеров G7 (видео)

По данным СМИ, американский лидер опоздал на встречу лидеров "Большой семерки" почти на час.

Лидеры стран G7 во время саммита в Эвиане во Франции продемонстрировали единую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и усиления давления на Россию. На этом фоне президент США Дональд Трамп привлек внимание громким заявлением о своей роли в международных переговорах, пишет Reuters.

По данным журналистов, Трамп почти на час опоздал на заседание лидеров G7, посвященное вопросам глобальной экономической безопасности. Впоследствии он появился в зале и в шутку сказал:

"Я здесь босс".

Эта фраза вызвала в зале смех. Трамп подошел к своему стулу, пожав руку президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Это заседание было закрытым для прессы, но Трамп предложил журналистам, находившимся в зале перед началом встречи, остаться.

"Хотите остаться на заседании? Я не против", – сказал Трамп, обратившись к камерам.

Впрочем, французские организаторы немедленно попросили представителей СМИ покинуть зал.

Трамп на саммите G7 – основные заявления

Как сообщал УНИАН, 16 июня Трамп призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения и заявил о возможности возобновления санкций в отношении продажи российской нефти.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после консультаций между лидерами стран G7 и президентом США Дональдом Трампом появился "первый шанс на мир" в войне между Россией и Украиной.

Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал о том, что президент США Дональд Трамп на саммите лидеров "Большой семерки" продемонстрировал более реалистичное понимание ситуации вокруг Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: