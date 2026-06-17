Украина сможет производить больше оружия: страны G7 договорились предоставить лицензии

Также на саммите G7 во Франции союзники пообещали Украине новые санкции против России.

По итогам саммита G7 во Франции лидеры договорились предоставить Украине лицензии, которые позволят ей увеличить военное производство – параллельно с наращиванием поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО и перехватчиков.

"Мы высоко оцениваем стойкость Украины и её успехи на поле боя в последние месяцы и подчёркиваем, что сейчас складывается новый импульс", – говорится в совместном заявлении.

Лидеры G7 также подтвердили обязательство усилить давление на российскую военную экономику.

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"Мы намерены ужесточить санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем этот момент подходящим для принятия дополнительных мер – поскольку президент США Дональд Трамп достиг сделки по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем", – заявили лидеры G7.

Другие новости о лицензиях на производство оружия

Ранее УНИАН сообщал, что ранее Зеленский просил Трампа дать Украине лицензии на производство антибаллистических ракет. "Дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Украина работает с Европой над созданием собственной антибаллистической системы. "Это абсолютно разумный путь для увеличения нашей совместной силы", – добавил Зеленский.

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