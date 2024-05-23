Вместе с Клуни и Робертс к нему собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и ведущий ночного телевидения Джимми Киммел.

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку он противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором он собирается присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Как пишет Bloomberg, Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня после встречи "Большой семерки" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют присутствовать там, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имени во время частных обсуждений.

Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертс к нему собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и ведущий ночного телевидения Джимми Киммел.

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"Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед ноябрьскими выборами. Вдобавок к срочности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против своих 51 миллиона долларов", - отмечается в материале.

Около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, а премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятно, тоже примет участие в саммите.

"Однако отсутствие Китая, скорее всего, разочарует Зеленского. Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, учитывая его тесные отношения с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту", - сказано в статье.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Китай и ряд других стран так называемого Глобального Юга настаивают на участии России в этом процессе. Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с Москвой до тех пор, пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально задумывался как первый шаг к этой цели.

Россия также подталкивает страны Азии, Африки и Южной Америки держаться подальше от конференции. Согласно дипломатической записке, с которой ознакомился Bloomberg, президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие официальные лица встретились и позвонили коллегам из десятков стран, от Индии до крошечных Коморских Островов, с очевидной целью воспрепятствовать участию в швейцарской конференции.

Согласно меморандуму, Лавров также обратился к послам в Москве с той же целью, и встреча министров иностранных дел так называемых стран БРИКС и их союзников 10-11 июня должна закрепить эти усилия.

Зеленский в четверг назвал попытки Москвы сорвать саммит "ключевой целью российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее будущее".

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