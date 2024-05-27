Приближается лето - время модных экспериментов и смелых решений. В июне многим захочется изменить прическу, но не все дни для этого подходят. Подобрать удачный день для окрашивания или стрижки поможет лунный календарь. Фаза Луны и знак Зодиака, в котором находится спутник, по-разному влияют на здоровье и свойства волос, скорость их роста и уязвимость.
Когда нельзя стричь волосы в июне
В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни июня:
- 2 июня - любые манипуляции с волосами негативно повлияют на здоровье шевелюры, ускорят выпадение волос и сделают их более тонкими. Окрашивание не принесет желаемого результата и быстро смоется. В этот день желательно защитить волосы головным убором.
- 9 июня - под влиянием знака Рака волосы станут непослушными, поэтому укладки и выпрямления обречены на провал. Стрижка в этот день с большой вероятностью получится неровной и ухудшит состояние шевелюры.
- 16 июня - неудачная дата для любых изменений и экспериментов со внешним видом. Результат вряд ли понравится и скорее всего вам захочется всё переделать.
- 18 июня - не рекомендуется оказывать химическое и тепловое воздействие на волосы. Подобные процедуры навредят гораздо сильнее, чем обычно. Также не стоит туго заплетать и грубо расчесывать локоны. Можно подстричься, если волосы тонкие и ослабленные.
- 21 июня - не стоит стричься, иначе после отрастания волосы станут очень запутанными и непослушными, начнут больше выпадать и сечься в кончиках. Окрашивание также пройдет неудачно и продержится недолго.
- 28-30 июня - лунный календарь стрижек на июнь 2024 не рекомендует менять прическу в последние дни месяца. В этот период Луна войдет в знак Овна, который считается очень неблагоприятным для любых изменений с волосами.
Также в парикмахерскую не рекомендуется ходить по пятницам, поскольку результат получится очень непредсказуемым.
Когда стричь волосы в июне 2024
Следующе дни считаются самыми удачными для новой прически:
- 4 июня - стрижка в этот день повысит самооценку и принесет положительные эмоции, оздоровит волосы, наполнит энергией и ускорит рост. Очень полезными будут любые оздоровительные процедуры и массаж головы. Хороший день для ухода за бровями, а у мужчин - за усами и бородой.
- 8 июня - очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного, вроде осветления, мелирования и закрашивания седины. Химические процедуры и воздействие теплом навредят меньше, чем обычно.
- 10-12 июня - лунный календарь стрижек называет эти даты лучшими для смены прически. В эти три дня Луна будет находиться в знаке Льва, который считается самым лучшим для любых процедур с волосами.
- 13 июня - знак Девы положительно влияет на здоровье волос. Они становятся густыми и послушными, поэтому можно сделать любую завивку или наоборот выпрямить кудри. Стрижка надолго сохранит форму и оздоровит шевелюру. Для окрашивания рекомендуется использовать натуральные средства (хну и басму).
- 15 июня - не очень удачный день для кардинальных изменений, но небольшая стрижка или окрашивание в близкий к родному цвет пройдут замечательно. Можно подстричь ослабленные и раздвоенные кончики.
- 17 июня - для слабых, тонких, тусклых волос день для стрижки подходит идеально. После укорачивания шевелюра будет выглядеть гораздо лучше. Хорошо пройдет окрашивание, но лучше отложить химическую завивку.
- 22 июня - влияние знака Козерога на волосы крайне положительное. На этот день можно смело планировать любые процедуры. Очень удачная дата для экспериментов и необычных техник. Если покрасить волосы, то новый цвет будет выглядеть сочно и продержится долго.
Также хорошие дни, когда стричься в июне 2024, - это все понедельники. Результат точно удовлетворит.