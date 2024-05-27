Календарь стрижек поможет подобрать лучшие даты для ухода за волосами и смены стиля.

Приближается лето - время модных экспериментов и смелых решений. В июне многим захочется изменить прическу, но не все дни для этого подходят. Подобрать удачный день для окрашивания или стрижки поможет лунный календарь. Фаза Луны и знак Зодиака, в котором находится спутник, по-разному влияют на здоровье и свойства волос, скорость их роста и уязвимость.

Когда нельзя стричь волосы в июне

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни июня:

2 июня - любые манипуляции с волосами негативно повлияют на здоровье шевелюры, ускорят выпадение волос и сделают их более тонкими. Окрашивание не принесет желаемого результата и быстро смоется. В этот день желательно защитить волосы головным убором.

- любые манипуляции с волосами негативно повлияют на здоровье шевелюры, ускорят выпадение волос и сделают их более тонкими. Окрашивание не принесет желаемого результата и быстро смоется. В этот день желательно защитить волосы головным убором. 9 июня - под влиянием знака Рака волосы станут непослушными, поэтому укладки и выпрямления обречены на провал. Стрижка в этот день с большой вероятностью получится неровной и ухудшит состояние шевелюры.

- под влиянием знака Рака волосы станут непослушными, поэтому укладки и выпрямления обречены на провал. Стрижка в этот день с большой вероятностью получится неровной и ухудшит состояние шевелюры. 16 июня - неудачная дата для любых изменений и экспериментов со внешним видом. Результат вряд ли понравится и скорее всего вам захочется всё переделать.

- неудачная дата для любых изменений и экспериментов со внешним видом. Результат вряд ли понравится и скорее всего вам захочется всё переделать. 18 июня - не рекомендуется оказывать химическое и тепловое воздействие на волосы. Подобные процедуры навредят гораздо сильнее, чем обычно. Также не стоит туго заплетать и грубо расчесывать локоны. Можно подстричься, если волосы тонкие и ослабленные.

- не рекомендуется оказывать химическое и тепловое воздействие на волосы. Подобные процедуры навредят гораздо сильнее, чем обычно. Также не стоит туго заплетать и грубо расчесывать локоны. Можно подстричься, если волосы тонкие и ослабленные. 21 июня - не стоит стричься, иначе после отрастания волосы станут очень запутанными и непослушными, начнут больше выпадать и сечься в кончиках. Окрашивание также пройдет неудачно и продержится недолго.

- не стоит стричься, иначе после отрастания волосы станут очень запутанными и непослушными, начнут больше выпадать и сечься в кончиках. Окрашивание также пройдет неудачно и продержится недолго. 28-30 июня - лунный календарь стрижек на июнь 2024 не рекомендует менять прическу в последние дни месяца. В этот период Луна войдет в знак Овна, который считается очень неблагоприятным для любых изменений с волосами.

Также в парикмахерскую не рекомендуется ходить по пятницам, поскольку результат получится очень непредсказуемым.

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Когда стричь волосы в июне 2024

Следующе дни считаются самыми удачными для новой прически:

4 июня - стрижка в этот день повысит самооценку и принесет положительные эмоции, оздоровит волосы, наполнит энергией и ускорит рост. Очень полезными будут любые оздоровительные процедуры и массаж головы. Хороший день для ухода за бровями, а у мужчин - за усами и бородой.

- стрижка в этот день повысит самооценку и принесет положительные эмоции, оздоровит волосы, наполнит энергией и ускорит рост. Очень полезными будут любые оздоровительные процедуры и массаж головы. Хороший день для ухода за бровями, а у мужчин - за усами и бородой. 8 июня - очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного, вроде осветления, мелирования и закрашивания седины. Химические процедуры и воздействие теплом навредят меньше, чем обычно.

- очень хороший день для любого окрашивания, даже самого сложного, вроде осветления, мелирования и закрашивания седины. Химические процедуры и воздействие теплом навредят меньше, чем обычно. 10-12 июня - лунный календарь стрижек называет эти даты лучшими для смены прически. В эти три дня Луна будет находиться в знаке Льва, который считается самым лучшим для любых процедур с волосами.

- лунный календарь стрижек называет эти даты лучшими для смены прически. В эти три дня Луна будет находиться в знаке Льва, который считается самым лучшим для любых процедур с волосами. 13 июня - знак Девы положительно влияет на здоровье волос. Они становятся густыми и послушными, поэтому можно сделать любую завивку или наоборот выпрямить кудри. Стрижка надолго сохранит форму и оздоровит шевелюру. Для окрашивания рекомендуется использовать натуральные средства (хну и басму).

- знак Девы положительно влияет на здоровье волос. Они становятся густыми и послушными, поэтому можно сделать любую завивку или наоборот выпрямить кудри. Стрижка надолго сохранит форму и оздоровит шевелюру. Для окрашивания рекомендуется использовать натуральные средства (хну и басму). 15 июня - не очень удачный день для кардинальных изменений, но небольшая стрижка или окрашивание в близкий к родному цвет пройдут замечательно. Можно подстричь ослабленные и раздвоенные кончики.

- не очень удачный день для кардинальных изменений, но небольшая стрижка или окрашивание в близкий к родному цвет пройдут замечательно. Можно подстричь ослабленные и раздвоенные кончики. 17 июня - для слабых, тонких, тусклых волос день для стрижки подходит идеально. После укорачивания шевелюра будет выглядеть гораздо лучше. Хорошо пройдет окрашивание, но лучше отложить химическую завивку.

- для слабых, тонких, тусклых волос день для стрижки подходит идеально. После укорачивания шевелюра будет выглядеть гораздо лучше. Хорошо пройдет окрашивание, но лучше отложить химическую завивку. 22 июня - влияние знака Козерога на волосы крайне положительное. На этот день можно смело планировать любые процедуры. Очень удачная дата для экспериментов и необычных техник. Если покрасить волосы, то новый цвет будет выглядеть сочно и продержится долго.

Также хорошие дни, когда стричься в июне 2024, - это все понедельники. Результат точно удовлетворит.

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