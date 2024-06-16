Отмечается, что этот продукт является отличным источником рибофлавина, железа, цинка, фосфора, фолата и холина.

Яйца долгое время были предметом споров среди экспертов в области здравоохранения: некоторые утверждали, что яйцо - это ад для сердца, но это утверждение опровергли. Ежедневное потребление этого суперпродукта может принести большую пользу, чем считалось ранее.

Издание The New York Post пишет, что результаты масштабного исследования показали, что у тех, кто съедал по одному яйцу в день, снижал риск сердечных заболеваний и инсульта.

Профессор Нита Фороухи из Кембриджского университета объясняет: "Главная мысль этого исследования заключается в том, что, по крайней мере, употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а в лучшем случае, употребление одного яйца в день может даже принести пользу здоровью".

Видео дня

Недорогое и низкокалорийное яйцо среднего размера содержит около 6-7 граммов белка.

По словам доктора Федерике Амати, с возрастом потребности в белке меняются, и яйца - отличный способ удовлетворить их. Она объясняет, что после 40 лет "как правило, мы становимся более устойчивыми к инсулину. А инсулин - это гормон, который очень важен для всасывания всех питательных веществ, поэтому пожилым людям рекомендуется употреблять больше белка".

Богатая белком диета также связана с потерей веса, поскольку яйца, как было доказано, способствуют ощущению сытости, снижая желание переедать, особенно если их употреблять во время завтрака.

Ян Марбер, эксперт по питанию, сказал: "Яйца - хороший источник белка, который насыщает, и содержат аминокислоты, жирные кислоты омега-3, витамины D и B12. Они также являются естественными источниками холина, который необходим для передачи нервных сигналов, а также лютеина и зеаксантина, которые помогают защитить наши глаза с возрастом".

Было доказано, что лютеин и зеаксантин, содержащиеся в желтке куриных яиц, снижают риск развития катаракты и макулярной дегенерации - основных причин слепоты у людей 55 лет и старше, а яичный белок содержит аминокислоту пролин, которая необходима организму для выработки коллагена.

Яйца с низким содержанием насыщенных жиров также являются отличным источником рибофлавина, железа, цинка, фосфора, фолата и холина. Чтобы сохранить свое здоровье, взрослым рекомендуется потреблять до семи яиц в неделю.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если есть яйца каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: