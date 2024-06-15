Список учитывает уровень слюнотечения, линьки, лая, энергичности, и размеры.

Дремать рядом со своим пушистым другом - это идеальный сон для многих людей, но есть и отрицательные стороны совместного сна с собакой. Начиная от пятен слюны на подушке, оглушительного храпа и заканчивая бесконечным количеством собачьей шерсти на простынях - иногда присутствие вашего питомца в постели может оказаться не тем сценарием, который вы себе представляли.

Однако, как пишет портал Scotsman, существуют породы, рядом с которыми вам будет комфортно спать. Список учитывает такие факторы, как уровень слюнотечения, линьки, лая, энергичности, и размеры.

1. Мальтийские болонки занимают первое место в рейтинге лучших пород собак, которых стоит держать в своей постели. Благодаря своим небольшим размерам, отсутствию линьки и слюнотечения официально являются идеальными собаками для сна.

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2. Йоркширский терьер получил высокие оценки во всех категориях, хотя может быть слишком энергичным для долгого лежания в воскресенье.

3. Кавашон (помесь кавалер кинг чарльз спаниеля и бишон фризе). У них довольно высокий уровень энергии, но быстрая прогулка по кварталу перед сном поможет им выспаться.

4. Бульдог. В списке лучших собак, с которыми можно спать в одной постели, неожиданно оказались британские бульдоги. Благодаря низкому уровню линьки, лая и очень спокойному темпераменту, согласно исследованиям, эти щенки действительно являются прекрасными компаньонами для сна - но не забывайте следить за их слюной.

5. Померанский шпиц - еще одна собака в этом списке, которая может иногда лаять по ночам. Если вам удастся заставить их замолчать, эти крошечные собачки станут отличной компанией и займут совсем немного места.

6. Чихуахуа. Если вам не хватает места, то лучшего партнера для сна, чем чихуахуа - самая маленькая собака в мире, вам не найти. Эти собаки обладают прекрасным характером и любят всегда находиться рядом со своими любимыми хозяевами.

7. Шнауцер. Самая крупная собака в этом списке - шнауцер. Они также довольно энергичны, но по остальным категориям у них очень хорошие показатели: они почти не линяют и вряд ли разбудят вас лаем.

8. Пудель получил особенно высокую оценку за отсутствие линяющей шерсти. Кроме того, они бывают трех разных размеров - игрушечные, миниатюрные и стандартные - в зависимости от размера вашей кровати.

9. Ши-тцу как правило, становятся отличными друзьями в постели - их вывели в Китае, чтобы они были ласковыми собаками. Однако некоторые из этих милых персонажей склонны к лаю, поэтому ожидайте, что они будут иногда вас будить, если услышат что-то за дверью.

10. Какапу (смесь кокер-спаниелей и миниатюрных пуделей) - одна из самых популярных пород собак последних лет. Они потеряли пару баллов из-за своего относительно большого размера, но в остальном обладают всеми необходимыми качествами, чтобы стать отличным спальным товарищем.

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