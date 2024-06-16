Друзья звездных супругов назвали причины кризиса в их браке.

Известная американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек на грани развода. Слухи об этом подтвердил еще один инсайдер и рассказал, кто стал инициатором разрыва отношений.

Как поделился друг звезд в комментарии изданию Daily Mail, именно исполнительница хотела разойтись с мужем. Зато поклонники думали, что наоборот, Аффлек был несчастным в браке. Такие выводы делали из-за его мрачного и безэмоционального вида на светских мероприятиях и на фото с любимой.

Инсайдер говорит, что такое поведение актера было не последствием кризиса в отношениях, а его причиной. Сейчас, по словам источника, певица больше не пытается спасти брак. Дженнифер признает, что методы сохранения их отношений исчерпались.

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"С Дженни достаточно, и она действительно пыталась, но больше ничего не может сделать. Все становится не лучше, а хуже", - отметил инсайдер.

По данным издания, именно Лопес ушла от Бена и поэтому сначала искала себе новое жилье. Лица, приближенные к паре, добавляют, что актер - "ворчливый и злой".

Также сообщается, что артистка сложно переживает этот период, но она не отчаивается. Сейчас она посвятила себя детям, занимается спортом и планирует концерты на 2025 год.

Инсайдер добавил, что Лопес очень расстраивает информация в сети, что якобы она виновата в разводе, где ее упрекают за чрезмерный показ их отношений с Аффлеком.

"Бен - замечательный парень, но он может быть сварливым и мрачным. Я думаю, мир видел это на фотографиях, например, когда они были на "Грэмми" в прошлом году. Он не улыбался. Если бы они увидели, как все было на самом деле, то не стали бы нападать на нее. Он курит, ругается и выглядит раздраженным большую часть времени. Отличный режиссер и актер, но с ним не так уж и смешно", - указывает источник.

Как известно, звездная пара впервые начала отношения в далеком 2001 году. Тогда актер, долго не думая, сделал предложение любимой, и они планировали свадьбу. Однако в 2003 году отменили ее и разошлись. Позже, после 20-летнего перерыва, знаменитости воссоединились и тайно поженились в 2022 году.

Напомним, ранее Аффлек на фоне семейной драмы с Лопес начал злоупотреблять алкоголем.

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