В Украине отменен статус "ограниченно годен к военной службе". Согласно Закону обеспечении прав военных на социальную защиту призывники с таким статусом должны будут пройти перекомиссию, где их признают годными или же непригодными к службе. Мы разобрались, что изменится для таких граждан и будет ли мобилизация ограниченно годных.
Что будет с ограниченно годными
Призывники со статусом "ограниченно годен к военной службе" должны пройти повторный медицинский осмотр, где получат новую категорию. Таких граждан начали вызывать на ВВК с 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. На переосмотр им дается время до 4 февраля 2025 года.
Также ограниченно годных касается обновление данных в ТЦК.
Согласно Закону о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, бывшие ограниченно годные после ВВК в зависимости от установленного диагноза получат один из следующих статусов:
непригодные к военной службе - в таком случае их исключат с воинского учета;
непригодные к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;
временно непригодные - таких призывников направят на лечение, предоставят отпуск или на время освободят от служебных обязанностей;
пригодные к службе лишь в некоторых направлениях: в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики или медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;
пригодные к службе - таким гражданам могут выдать боевую повестку.
Кого не призовут в армию в 2024 году
Министерство обороны также определяет, с какими болезнями не берут в армию. Если ограниченно пригодный к службе призывник имел такой диагноз, то после перекомиссии его могут признать непригодным к службе.
К болезням, с которыми исключают из воинского учета, относятся злокачественные опухоли, слепота и глухота, отсутствие конечности, тяжелые заболевания печени, почек, желудка и дыхательной системы с нарушением жизненно важных функций, шизофрения, эпилепсия, сердечная недостаточность, близорукость или дальнозоркость более 12,0 дптр, сахарный диабет всех типов, болезни щитовидной железы.