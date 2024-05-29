С июня военнообязанные со статусом "ограниченно годный" должны будут пройти перекомиссию.

В Украине отменен статус "ограниченно годен к военной службе". Согласно Закону обеспечении прав военных на социальную защиту призывники с таким статусом должны будут пройти перекомиссию, где их признают годными или же непригодными к службе. Мы разобрались, что изменится для таких граждан и будет ли мобилизация ограниченно годных.

Что будет с ограниченно годными

Призывники со статусом "ограниченно годен к военной службе" должны пройти повторный медицинский осмотр, где получат новую категорию. Таких граждан начали вызывать на ВВК с 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. На переосмотр им дается время до 4 февраля 2025 года.

Также ограниченно годных касается обновление данных в ТЦК.

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Согласно Закону о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, бывшие ограниченно годные после ВВК в зависимости от установленного диагноза получат один из следующих статусов:

непригодные к военной службе - в таком случае их исключат с воинского учета;

непригодные к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

временно непригодные - таких призывников направят на лечение, предоставят отпуск или на время освободят от служебных обязанностей;

пригодные к службе лишь в некоторых направлениях: в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистики или медицины, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;

пригодные к службе - таким гражданам могут выдать боевую повестку.

Кого не призовут в армию в 2024 году

Министерство обороны также определяет, с какими болезнями не берут в армию. Если ограниченно пригодный к службе призывник имел такой диагноз, то после перекомиссии его могут признать непригодным к службе.

К болезням, с которыми исключают из воинского учета, относятся злокачественные опухоли, слепота и глухота, отсутствие конечности, тяжелые заболевания печени, почек, желудка и дыхательной системы с нарушением жизненно важных функций, шизофрения, эпилепсия, сердечная недостаточность, близорукость или дальнозоркость более 12,0 дптр, сахарный диабет всех типов, болезни щитовидной железы.

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