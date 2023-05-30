Перечисляем самые важные дела в огороде, саду, клумбе и винограднике в первый месяц лета.

Июнь - очень плодотворный месяц для владельцев сада или огорода. В этом месяце растения подкармливают, обрезают и опрыскивают, а также рыхлят и перекапывают почву. В конце месяца дачники уже собирают урожай ранних культур. УНИАН составил список дел на даче, которые обязательно нужно сделать в июне.

Что можно посадить в июне на огороде

В июне в открытый грунт сажают теплолюбивые культуры, которые не переносят заморозки. Вот что можно посадить в июне:

Картошка . Обычно картошку высаживают в течение мая, но можно также высадить бульбу в июне. Для этого обязательно выбирайте поздние сорта, которые на поздних сроках не боятся осенних заморозков.

. Обычно картошку высаживают в течение мая, но можно также высадить бульбу в июне. Для этого обязательно выбирайте поздние сорта, которые на поздних сроках не боятся осенних заморозков. Свекла . В июне обычно наступает светлая и солнечная погода. При таких условиях свекла прорастает очень быстро.

. В июне обычно наступает светлая и солнечная погода. При таких условиях свекла прорастает очень быстро. Морковь . Вы удивитесь, но в июне можно посеять морковь. Это сократит время её прорастания на 1-2 недели, а также защитит овощ от главного вредителя - морковной мухи.

. Вы удивитесь, но в июне можно посеять морковь. Это сократит время её прорастания на 1-2 недели, а также защитит овощ от главного вредителя - морковной мухи. Дыня и арбуз . Бахчевые культуры любят тепло, поэтому июнь - идеальный месяц для их посева.

. Бахчевые культуры любят тепло, поэтому июнь - идеальный месяц для их посева. Зелень . Июнь - прекрасное время для посадки салата, шпината, базилика, петрушки. Созреет посаженная зелень уже через месяц.

Также в июне можно пересадить в открытый грунт рассаду помидоров, перцев, огурцов, баклажанов, кабачков и капусты, если не сделали этого в мае. Помидоры рекомендуется высаживать в начале месяца, а баклажаны и перцы - в середине.

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Что нужно сделать на огороде в июне

Когда все овощи уже посеяны, а первые саженцы проросли - пора заняться уходом за участком. Вот что нужно сделать в июне на огороде:

Окучивание . В первый месяц лета овощи окучивают, то есть подгребают землю к стеблю в форме холма. Такая процедура укрепит корни растений и обогатит грунт кислородом. Окучивают картошку, помидоры, огурцы, капусту.

. В первый месяц лета овощи окучивают, то есть подгребают землю к стеблю в форме холма. Такая процедура укрепит корни растений и обогатит грунт кислородом. Окучивают картошку, помидоры, огурцы, капусту. Обработка от вредителей . В июне овощам досаждают колорадские жуки и парша. Опрыскивание проводят в сухую погоду.

. В июне овощам досаждают колорадские жуки и парша. Опрыскивание проводят в сухую погоду. Пасынкование , то есть удаление лишних боковых побегов, проводят для того, чтобы растение не тратило силы на рост побочных веток. С процедурой лучше не спешить, иначе рискуете перепутать боковой отросток с центральным. Пасынкуют в основном томаты.

, то есть удаление лишних боковых побегов, проводят для того, чтобы растение не тратило силы на рост побочных веток. С процедурой лучше не спешить, иначе рискуете перепутать боковой отросток с центральным. Пасынкуют в основном томаты. Прополка . Вместе с саженцами на огороде появляются сорняки, и удалить их лучше на ранней стадии, пока их корни легко удаляются.

. Вместе с саженцами на огороде появляются сорняки, и удалить их лучше на ранней стадии, пока их корни легко удаляются. Сбор урожая . В первый месяц лета собирают урожай зелени, редиса, ревеня, салата. К концу июня созревают клубника и земляника.

Также не забудьте пару раз полить растения, если июнь выдастся сухим.

Что нужно сделать в саду в июне

Большинство саженцев к началу лета уже посажены, поэтому сажать в саду уже ничего не нужно. Главная работа садоводов в июне - опрыскивание деревьев и кустов. К этому времени уже вылупляются вредители растений, а также стремительно распространяются болезни.

Сильнее всего деревья страдают от яблочной мухи, плодожорки, мучнистой росы, парши, слизней, монилиоза, муравьев. Чтобы деревья были здоровы, обязательно обработайте их универсальными пестицидами.

Также в июне в саду деревья прищипывают, обрезают и удобряют при необходимости.

Что нужно сделать на клумбе в июне

На клумбе в июне можно посадить цветы: бархатцы, фиалки, астры, настурцию, гладиолусы, маргаритки, пионы, колокольчики. Сажать цветы рекомендуется в фазу растущего месяца (1-3 и 19-30 июня).

Некоторые цветы в июне обрезают, чтобы стимулировать их рост. Это касается ирисов, пионов, роз, гортензий. Выполняйте процедуру осторожно, чтобы не навредить растению.

Если растения часто болеют или плохо цветут - можно провести подкормку жидкими комплексными средствами.

Что нужно сделать в июне в винограднике

У владельцев виноградников в июне много забот. Уход за виноградом в июне предусматривает поливы, подкормки, опрыскивания от вредителей и болезней.

Молодые побеги в июне нужно подвязать, чтобы задать им правильное направление роста и обезопасить от обламывания в ветреную погоду.

Для хорошего урожая очень важна обрезка винограда в июне. В течение месяца осматривайте лозу и удаляйте более слабые побеги из одной почки. Это увеличит урожайность основных побегов.

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