На Харьковщине ситуация более стабильная и контролируемая Силами обороны Украины, чем на Покровском направлении, отметил Коваленко.

Российские оккупанты попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Процесс подвоза еды и боекомплекта для вражеских сил затруднен – снабжение происходит дронами, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В самом Волчанске очень интересная ситуация возникла недавно, когда их штурмовое подразделение было окружено на заводе. С одной стороны якобы, если смотреть на карты, то там есть контроль, а с другой стороны – это подразделение, которое находится полностью в окружении", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Сейчас еда и боекомплект вражеским войскам поставляется дронами. Однако такой логистический элемент – ненадежный, говорит эксперт.

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"Поэтому в ближайшее время, я думаю, они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми. Если в целом говорить по Харьковщине, то много внимания уделяется Липцам, Волчанску, хотя наиболее опасные зоны, где у россиян все же есть ситуативное продвижение – это именно Покровское и Краматорское направление, Часов Яр. На Харьковщине ситуация более стабильная и контролируемая Силами обороны Украины", – констатировал Коваленко.

Война в Украине: важные новости

ВСУ меняют стратегию на фронте под будущие F-16, концентрируясь на уничтожении российской ПВО. Об этом пишет аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Между тем WP сообщает, что артиллерийское преимущество оккупантов над ВСУ значительно сократилось. В начале года оно составляло 7 к 1, а сейчас – снизилось до 5 к 1.

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