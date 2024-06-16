Прогнозируется, что особого снижения котировок наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков ожидать не стоит.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 16 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,20 до 40,80 грн/долл. и продажа от 40,90 до 41,25 грн/долл., прогнозирует "Минфин".

Отмечается, что курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,50 до 44,25 грн/евро и продажа от 44,30 до 44,95 грн/евро.

"Учитывая продолжение на межбанке пока что постепенной девальвации гривни особого снижения котировок наличной валюты в обменниках финкомпаний и в кассах банков ожидать не стоит. Но и значительного роста курса в эти выходные также не стоит ожидать, поскольку платежеспособность основной части украинских граждан крайне низкая и очень активно задирать ценники продажи валюты финансисты просто не могут", - говорится в прогнозе. Видео дня

Указывается, что владельцы обменников будут довольно часто менять в течение свои ценники, пытаясь найти оптимальный курс приема и продажи валюты, исходя из платежеспособного спроса на валюту именно в своем регионе.

Курс доллара в Украине на 17 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки.

А официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 43,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 41 копейку.

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