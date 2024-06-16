Предварительно, один из преступников убит.

В Ростове-на-Дону в РФ заключенные СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН - начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы.

Как пишут российские СМИ, спецназ провел штурм здания и освободил заложников. Предварительно, один из нападавших убит.

Захват заложников - как это было

По данным Baza, нападавшими оказались заключенные, которые проходят по "террористическим" статьям. Шестеро преступников выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Впоследствии они вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками. На видео, которые заключенные опубликовали, утверждалось, что они являются боевиками "ИГИЛ".

Telegram-канал "112" писал, что трое из шести нападавших попали в тюрьму после того, как спланировали подрыв здания Верховного суда. Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев приобрели все компоненты для бомбы, огнестрельное оружие, автомат и два пистолета ПМ, но их разоблачили и в марте осудили на 18 лет каждого.

Telegram-канал SHOT утверждает со ссылкой на источники, что в результате штурма спецназа были убиты все шестеро заключенных. Трое из них были в сознании, но умерли до прибытия медиков.

Последний теракт ИГИЛ в РФ

22 марта в Москве произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и скрылись. Погибли по меньшей мере 139 человек.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на московский концертный зал "Крокус Сити Холл". И после этого аналитики начали считать, что следующая мишень террористов может быть в Европе.

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