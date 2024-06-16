В День отца поздравьте одного из двух самых близких людей в жизни.

16 июня в Украине отмечается День отца 2024, а все папы получают поздравления и слова благодарности. Это весьма молодой праздник, учрежденный по указу Петра Порошенко в 2019 году. Однако сам Всемирный день отца существует ещё с 1966 года и был придуман в США. В Украине, как и в большинстве стран мира, праздник отмечают в третье воскресенье июня.

Отец - это один из двух самых близких людей в нашей жизни, который всегда поддержит мудрым советом и научит работать руками. В День отца в Украине поздравьте папу и поблагодарите за вклад воспитание. А красивые пожелания и поздравления с Днем отца собраны ниже.

День отца в Украине 2024 - поздравления и картинки

Быть отцом непросто очень -

Видео дня

Нужно стать семьи опорой,

Утром, днем и даже ночью

Быть готовым свернуть горы!

С этой должностью почетной

Ты справляешься на славу.

Заявляю я с охотой:

Лучший папа ты по праву!

***

В День отца тебе желаю

Уваженья, счастья, сил,

Много радостных минуток

Каждый день чтоб приносил.

Долгих лет тебе, здоровья.

Пусть исполнятся мечты.

Только лучшего на свете,

Папочка, достоин ты!

***

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Сил тебе желаем кучу,

А задора - воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

***

С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет!

***

С Днем отца поздравляю я, папа.

В этот праздник желаю тебе,

Чтобы ты был поистине счастлив.

За всё, папа, спасибо в судьбе.

За веселое, яркое детство,

За поддержку и силу твою.

День отца - теплый, радостный праздник.

Тебя, папочка, очень люблю.

***

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

***

С Днем отца, любимый папа,

Поздравляю, дорогой!

Я за все скажу спасибо,

Друг, помощник мой родной.

Будь здоров всегда, папуля,

Не серчай, коль повод дан,

Очень ведь тебя люблю я.

Твой совет - мой талисман.

***

Любимый папа, ты моя опора,

Желаю ясного лишь взора,

Здоровья крепкого, внимания,

Во всём желаю понимания!

Чтоб грусти не знал ты никогда,

Долгими были, чтобы года,

Всегда оставайся ты молодым,

Помни папа, ты мною любим!

***

Самого замечательного папочку поздравляю с Днём отца! Будь всегда счастливым и радуйся жизни, будь всегда таким, каким ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и праведным!

***

Дорогой папа! Сегодня я поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе доброго здоровья на долгие годы, радостных новостей и успехов в труде! Пусть твое чувство юмора никогда не иссякнет! Пусть чаще находится хороший повод для встречи с друзьями, интересного общения, созерцания окружающего мира, творчества! Пусть в сердце живет любовь!

***

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение!

***

Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжелую минуту, что на тебя всегда можно положиться. Я желаю здоровья, счастья. Желаю, чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.

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