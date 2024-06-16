Он резко ответил на хейт в сети.

Известный ведущий и интервьюер Слава Демин, которого захейтили из-за блогера и "психолога" Спартака Субботы, объяснил, зачем взял интервью у него. На такой же вопрос шоумен ответил и в отношении блогерши Анны Алхим.

В интервью для РБК-Украина Демин прокомментировал хейт подписчиков в сети относительно того, что он "тянет" в украинское медиапространство скандалистов и лиц с плохой репутацией. Слава говорит, что сейчас трудно понять, где "градация нормальности и хейта".

В частности, он вспомнил интервью с Алхим и утверждает, что половина комментариев были положительными, зрителям понравилось, а другая - нейтральной или негативной:

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Относительно того, что говорят, что я тяну таких персонажей. Я считаю, что я не нарушаю ни одного закона, который есть в Уголовном кодексе Украины. Который есть в принципе в законодательстве. Это не государственная измена, брать интервью у гражданина Украины. Я не вижу в этом никакой измены. Если этим человеком не занимается СБУ, другие органы, то есть он не под следствием. Соответственно он - обычный гражданин Украины, который также имеет право быть где угодно, в любом публичном пространстве.

Также Демин добавил, что в своих интервью он пытается понять и показать зрителям, почему или из-за чего тот или иной человек попал в скандал.

"Если бы у меня была возможность брать интервью у российских пленных, я бы наверняка также взял. Чтобы спросить - "зачем?". Вот Золкин, например, берет интервью у пленных. Я не слышал, чтобы его упрекали, что он тянет в информационное пространство Украины россиян", - отметил ведущий.

Демин высказался об Алхим и Субботе

Анна известна своей "принципиальной позицией" относительно русского языка. Блогерша не планирует переходить на украинский. Слава говорит, что понимает ее, потому что сам из русскоязычной семьи, однако не поддерживает ее позицию.

"Ее постоянно травят. Это травля, это буллинг человека за то, что он не делает то, чего хотят другие. Я за украинизацию, я сам из русскоязычной семьи, но перешел на украинский. И нормально к такому отношусь. Я патриот Украины и считаю, что единственный украинский язык должен быть", - отметил Демин.

Что касается Спартака, то шоумен не скрывал, что псевдо психолог - "неоднозначный персонаж". Во время интервью, как поделился Демин, он пытался понять, почему Суббота выбрал такую стратегию поведения.

"Кто-то считает его лжецом, кто-то считает его профессионалом, кто-то считает, что у него нет образования. Но он как украинец в принципе имеет право появляться в любом пространстве. И мне было интересно, почему он недоговаривал определенную информацию, почему он именно так себя вел с друзьями и многое другое. И мне стало в определенный момент понятно. А то, что меня упрекают, что я их тяну и поддерживаю - я нигде не говорил, что поддерживаю этих гостей и других, в том числе", - указал интервьюер.

К слову, Суббота стал известным благодаря совместному проекту с Евгением Яновичем "Подкаст терапия". Он называл себя психологом, кандидатом наук и говорил, что имеет медицинское образование. Позже выяснилось, что Спартак врет и он даже имел интимные отношения с клиентками. После этого на него посыпался массовый хейт и он долгое время не появлялся в инфопространстве.

Напомним, ранее Спартак Суббота заявил, что не пойдет служить и назвал причину.

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