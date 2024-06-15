Он подчеркнул, что Путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое желает справедливого мира".

Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на втором саммите уже зафиксировать реальный конец войны, которую начала Россия. Об этом глава украинского государства сказал в начале сегодняшней сессии двухдневного Глобального саммита мира в Шейцарии.

Президент Украины подчеркнул, что Путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое желает справедливого мира".

"Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны... Потом, когда план действий будет на столе согласован всеми, прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России. Таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир является миром мира, миром, который знает как правильно действовать", - сказал Зеленский.

Саммит мира - о чем говорил Зеленский

Президент также подчеркнул важность того, что на Саммит собрались представители всех частей мира, всех континентов.

"Мы смогли избежать одной из самых ужасных вещей, а именно разделения мира на противоположные блоки... 101 участник и никто не имеет привилегий решать за другого. Это настоящая многополярность, каждый политический полюс земли представлен и имеет свое влияние на решение глобально важной проблемы", - подчеркнул он.

Что сказал Зеленский о Формуле мира

Зеленский напомнил, что Формула мира, которая стала основой Саммита мира, базируется на положениях устава ООН.

"Наше единство сегодня доказывает, что идея международного права остается живой и эффективной. Ваше присутствие здесь доказывает, что устав ООН и основные конвенции - не формальность, а настоящая фундамент сосуществования между людьми. Наши принципы четкие - никто не имеет права вести агрессивную войну против своего соседа и подрывать один из основных принципов устава ООН - о территориальной целостности государств. Никто не имеет права угрожать миру ядерным оружием, никто не имеет права подрывать продовольственную, энергетическую или любую другую безопасность мира, региона. Никто не имеет права похищать детей... Мы можем обеспечить эффективность таких принципов, это глобально важные принципы", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал разработать вместе реальный план, чтобы каждый предусмотренный им шаг к миру работал - от ядерной, продовольственной безопасности до освобождения пленных и депортированных лиц, до полного завершения войны без угрозы ее нового начала.

"Мы рады услышать и работать над всеми предложениями, всеми идеями, над тем, что действительно необходимо для мира. Я призываю всех вас, друзья, быть такими активными, как только можно", - подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что те страны, которые не представлены сегодня на Саммите, но разделяют ценности устава ООН, смогут приобщиться к работе над Формулой мира на последующих этапах и предложить каким образом завершить войну.

Мирный саммит в Швейцарии - новости

На полях Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, которая возглавляет американскую делегацию на Саммите; обсудил со Вселенским Патриархом Варфоломеем гуманитарную поддержку Украины; провел встречи с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Президентом Чили Габриэлем Боричем.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что "мирный процесс без России немыслим".

По словам замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, текущий саммит является "инаугурационным и начальным", потому что он запускает процесс и не имеет целью решить все проблемы, связанные с агрессией РФ - она сегодня остается фактически единственной такой страной, которая стремится продолжать войну.

В Офисе президента информировали, что во время Саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

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