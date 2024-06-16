У противников есть успех в одном из сел Донецкой области, утверждают аналитики.

Продолжается полномасштабная российско-украинская война, и оккупантам удалось продвинуться в Покровском районе Донецкой области.

Противники смогли двинуться вперед возле села Сокол, сообщили аналитики DeepState. Кроме того, по сведениям экспертов, захватчики имеют успех в одном из населенных пунктов. Эксперты также обновили карту боевых действий. На карте видно, что на Сокол захватчики двигались с одного направления.

"Враг продвинулся возле Сокола... и в Новоалександровке...", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - важные новости, которые стоит знать сегодня

Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на Донбассе на ряде направлений, получают от украинских воинов достойный отпор и несут серьезные потери в живой силе и технике. Стоит отметить, что общие потери РФ на 16 июня 2024 года составляют 526 310 оккупантов. Кроме того, уже "минусовано" 7 956 российских танков.

В ночь на 16 июня Генштаб Вооруженных сил сообщил, что по состоянию на 22:00 15 числа на фронте произошло 91 боестолкновение. "Горячо" было на Покровском направлении - там зафиксировано 33 боестолкновения.

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