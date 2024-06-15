Свое решение колумбийский президент объяснил тем, что он считает конференцию в Швейцарии "по сути, переходом на сторону войны".

Президент Колумбии Густаво Петро в последний момент отменил свою поездку на украинский саммит мира в Швейцарии, сообщает Blu Radio.

Свое решение колумбийский президент объяснил тем, что он считает конференцию в Швейцарии "по сути, переходом на сторону войны".

"Именно поэтому я решил приостановить свой визит и приглашение на конференцию в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет больше войны. Она хочет скорейшего построения мира, прекращения геноцида палестинского народа и поиска сложных путей урегулирования войны между Украиной и Россией", - сказал он.

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Петро заявил, что Колумбия готова участвовать в "конференциях, которые свободно посвящены поиску путей мира, а не строительству блоков для войны".

Саммит мира в Швейцарии - новости

Сегодня в Швейцарии начался Глобальный саммит мира. Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций. Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов.

На саммит не пригласили Россию. Также на саммите не будут присутствовать такие ключевые лидеры Глобального Юга, как Китай и Бразилия, которые настаивали на участии России в этом процессе.

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