Курбан-байрам, или Ид аль-Адха - один из двух главных мусульманских праздников.

Праздник Курбан-байрам 2024 традиционно отмечают через 70 дней после Ураза-байрама. Рассказываем, сколько длится празднование, его главные традиции, а также как красиво поздравить тех, кто празднует.

Курбан-байрам 2024 - начало и конец празднования

Курбан-Байрам - один из двух самых важных праздников в мусульманской культуре. По-арабски он называется Ид аль-Адха, что в переводе значит "праздник жертвоприношения".

В этот день мусульмане вспоминают одну из историй Корана. По преданию, пророку Ибрахиму (Авраам у христиан) приснился ангел Джабраил (Гавриил), который по велению Аллаха сказал принести Ибрахиму сына в жертву Всевышнему. Мужчина долго терзался, но таки пришел в долину Мина вместе с сыном. Но Аллах в момент жертвоприношения велел вместо сына заколоть барана и вознаградил Ибрахима за крепость его веры - позже у пророка родился еще один сын. На основе этого предания в день празднования Курбан-байрам и была заложена традиция жертвоприношения, но это не единственный обычай этого дня.

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Отмечают Курбан-байрам на десятый день месяца Зуль-хиджа - через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Дату считают по мусульманскому лунному календарю и, из-за различий с григорианским календарем, она каждый год сдвигается на 11 дней.

В 2024 году Курбан-байрам начинается в ночь с 15 на 16 июня.

Главные торжества проходят 16 числа, а всего Курбан-байрам обычно отмечают три дня - в 2024 году до 18 июня. В некоторых исламских странах праздник длится дольше, а в Саудовской Аравии - две недели.

В чем разница между Ураза-байрам и Курбан-байрам

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - эта два значимых праздника в исламе. Но это две разные даты.

Ураза-байрам - его также называют "Праздник прекращения поста" - знаменует окончание священного месяца поста Рамадана. Ураза-байрам - это время радости и благодарности за успешное завершение поста. Даты праздника так же, как и Курбан-байрама, меняются каждый год и определяются новолунием, а отмечают праздник во многих мусульманских старнах в течение 3 дней. В 2024 году Ураза-байрам выпал на 10 апреля.

Суть и традиции празднования Курбан-байрам

Как уже говорили, один из главных обычаев праздника - жертвоприношение барана. Но суть праздника не в этом. Предание об Ибрахиме говорит о том, что на самом деле не нужны человеческие жертвы для того, чтобы стать ближе к Аллаху. Эта жертва - условная, а искупить свои грехи человек может лишь добрыми помыслами, поступками, помогая другим и сторонясь всего недоброго.

Готовятся к празднику Курбан-байрам за полтора месяца, многие мусульмане совершают паломничество в Мекку - считается, что посетить священный город хотя бы раз в жизни обязан каждый мусульманин, если у него есть для этого все возможности. Курбан-байрам - это завершения хаджа (паломничества в Мекку).

Традиционно за день до праздника соблюдают пост, а ночь накануне проводят в молитве. Празднования начинаются вместе с восходом солнца: верующие совершают омовение, надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть на утреннюю молитву. После возвращаются домой, возносят молитву Аллаху и после завтрака снова идут в мечеть на проповедь. И лишь после этого наступает время для обряда жервтоприношения.

Приносить в жертву на Курбан-байрам можно не только барана, но и быка, корову, овцу, козу, верблюда. Животное должно быть куплено только на честно заработанные деньги - это главное условие.

Обычно от одной семьи полагается принести в жертву одно животное. Его мясо затем делят на 3 части: первую отдают нуждающимся, второй - угощают близких, третью - оставляют для себя.

Во время празднования принято ходить в гости к близким и дарить подарки. Есть в праздник и свои запреты:

нельзя употреблять алкоголь;

запрещено ходить в грязной одежде;

не следует заниматься тяжелым физическим трудом;

нельзя ругаться и обижать кого-либо.

Также ни в коем случае нельзя отказывать в милостыне или помощи.

Курбан-байрам - поздравления с праздником

В этот особый праздник желаю мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Чистых помыслов и хороших поступков! С праздником Курбан-байрам!

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Желаю исполнения всех ваших самых чистых надежд. Пускай Аллах поможет вам осуществить все ваши желания. Пускай вместе с праздником, смехом и радостью в ваши дома войдет здоровье, счастье, достаток, свет, любовь и благополучие. Желаю, чтобы ваши молитвы всегда были искренними и услышанными. С праздником Курбан Байрам!

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Поздравляю со светлым, долгожданным и добрым праздником — Курбан-байрам! Желаю, чтобы в вашей семье было столько же добра и света, сколько солнце дарит нам своих лучей. Пускай ваши родные никогда не знают беды и горя. Пускай ваша жизнь будет богатой, радостной и благополучной. Желаю, чтобы Аллах наградил вас за ваши чистые души, огромные сердца и гостеприимный дом.

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Прими мои поздравления в праздник Курбан Байрам. Желаю милости Аллаха и крепкого здоровья. Желаю достойной жизни и щедрой доброты души. Желаю мирного неба и самой искренней любви. Желаю не знать горестей и разочарований. Желаю идти по жизни широкой тропой милосердия, счастья и великодушия!

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Поздравляю со священным праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы все самые лучшие помыслы и добрые намеренья сопровождали твой путь весь год. Пусть не только этот повод, а и множество других способствуют объединению и сплочению твоей большой семьи. Желаю мира, процветания и светлых надежд!

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