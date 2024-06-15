Бронировать работников агросектора нужно для безопасности их деятельности.

Работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации. По словам и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, такое решение приняли для безопасного сбора урожая. Об этом он сказал во время Black Sea Security Forum, передает Суспільне.

Высоцкий отметил, что для безопасной деятельности аграриев было принято несколько решений по мобилизации.

"Первое - это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи никакого пакета документов. Второе - дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - объяснил и.о. министра. Видео дня

Он добавил, что общая норма бронирования составляет до 50%, однако по некоторым профессиям можно подать ходатайство с объяснением, почему нужно увеличить это количество.

По словам Высоцкого, на некоторых направлениях количество работников уменьшилось около 20%. Такой процент объясняется тем, что увеличилась нагрузка на остальные отрасли, ведь большая часть работников мобилизовалась.

Чиновник считает, что самыми нужными профессиями в агросекторе и ВСУ являются инженерные, а именно трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

Бронирование работников от мобилизации - последние новости

Как писал УНИАН, физическое лицо-предприниматель, которое хочет забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за него военный сбор в размере 20,4 тысячи гривен.

Вместе с тем член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Украине не должно быть ситуаций, когда работники торговых супермаркетов, например, уборщики - на 100% забронированы.

"Поэтому мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию, не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений", - отметил он.

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