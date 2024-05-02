Будет ли мобилизация аспирантов и студентов в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации.

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации №10449, который вступает в силу 18 мая 2024 года. Согласно документу предусмотрены ряд новых ограничений для военнообязанных. Рассказываем, будет ли мобилизация студентов и аспирантов в Украине по новому закону.

Мобилизация аспирантов 2024 - будут ли призывать

Законопроект №10449 имел две версии. Первая версия документа содержала некоторые изменения касательно призыва аспирантов, а именно - призыв тех, кто получает образование на условиях контракта (его оплачивают физические и юридические лица). Но вторая версия, принята Верховной Радой и подписанная президентом, исключила этот пункт. Как было заявлено, эта норма противоречит Конституции Украины и нарушает принцип равенства, поэтому разделения аспирантов на тех, кто учится на бюджете и контракту быть не может.

По новому закону все аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, на какой форме обучения они находятся. Видео дня

Мобилизация студентов в Украине 2024 - что говорит новый закон

Также, согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и заведений профтехобразования, которые учатся на очной форме не могут быть призваны на военную службу. Если детальнее, то мобилизации в особый период не подлежат:

студенты - соискатели профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной (дуальной) форме и получают уровень образования выше прежнего полученного;

докторанты и лица, которые зачислены на обучение в интернатуру;

научные работники и преподаватели учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений - при условии, что имеют научную степень и работают не менее чем на 0,75 ставки по основному месту работы;

педагоги учреждений профессионального предвысшего, профессионального, профессионально-технического образования, школ - при условии, что работают не менее чем на 0,75 ставки по основному месту работы.

Другие военнообязанные, которые не входят в эти категории, могут быть мобилизованы согласно законодательству Украины.

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