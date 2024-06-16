Кандидатам выдадут ручку, блокнот и бутылку воды, заранее подготовленные заметки и реквизиты будут запрещены.

Менее чем через две недели должны состояться первые президентские дебаты избирательного цикла 2024 года в США. Штабы кандидатов на этот пост – действующего лидера Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа – согласовали условия проведения дебатов.

Об этом сообщает телеканал CNN. Известно, что дебаты состоятся в Атланте 27 июня, их проведут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Беш. Это мероприятие станет первой личной встречей между президентом Джо Байденом и его предшественником, бывшим президентом Дональдом Трампом в предвыборной кампании 2024 года.

Так, сами дебаты будут длиться 90 минут и будут включать два рекламных перерыва. В течение этого времени сотрудники предвыборного штаба не смогут взаимодействовать со своим кандидатом.

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Кандидаты согласились выступать на одном подиуме, их места будут определены путем подбрасывания монеты. Кроме того, микрофон будет включен только у кандидата, который будет выступать в тот момент.

Также на сцену нельзя будет выносить реквизит или заранее написанные заметки. При этом кандидатам выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.

"Некоторые аспекты дебатов – в том числе отсутствие аудитории в студии – будут отходом от предыдущих дебатов. Но, как и в прошлом, модераторы "будут использовать все инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение хронометража и цивилизованную дискуссию", – сообщает телеканал.

Выборы в США 2024: главное

Выборы президента США 2024 года состоятся 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны.

Главными кандидатами на этот пост являются, действующий президент США – демократ Джо Байден, а также его предшественник – республиканец Дональд Трамп. Последний был избран 45-м президентом США в ноябре 2016 года и проиграл переизбрание Джо Байдену на выборах 2020 года.

В конце мая СМИ сообщили, что у Байдена появилась конкурентка в лице вице-президента США Камалы Харрис. Она – самая популярная среди восходящих звезд Демократической партии.

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