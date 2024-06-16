Си также передал это предупреждение местным чиновникам в своей стране.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США пытаются побудить КНР напасть на Тайвань.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом. Соответствующий разговор состоялся в апреле 2023 года. По словам одного из собеседников, Си также передал это предупреждение местным чиновникам в своей стране.

Как отмечается, китайский лидер сказал фон дер Ляйен, что США пытаются обманом заставить Китай вторгнуться на Тайвань, но он не попадется на удочку.

Видео дня

Некоторые китайские ученые и офицеры в отставке утверждают, что провокацией является передача оружия Тайваню и другие меры, которые предпринимают Штаты.

Выступая в Asia Society в январе, Цуй Тянькай, бывший посол Китая в Вашингтоне, подчеркнул, что Китай "не попадет в ловушку, которую кто-то может для нас готовить", намекая на США.

Обращение Си к фон дер Ляйен является первым известным случаем, когда он выдвигает подобные претензии иностранному лидеру. Тогда он сказал также, что конфликт с США уничтожит многие достижения Китая и подорвёт его цель достичь "великого омоложения" к 2049 году.

"Если Си искренне верит, что США активно стремятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, то беспокойство, что Си создал информационный вакуум или иным образом получает плохой совет от подчинённых, тревожно является правдой", - сказал Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS).

Один китайский учёный сказал, что Штаты "активно поощряют силы независимости на Тайване", поскольку знают, что если пересекут красную линию, провозгласив независимость, Китай будет вынужден прибегнуть к военным действиям. По мнению Бланшетта, одним из возможных объяснений комментария Си было то, что некоторые подчинённые пытались отвлечь его от более агрессивной политики.

"Каким бы ни было объяснение комментариев Си, очевидно, что среда принятия решений - и информация, поступающая в него - искажается либо заместителями Си, либо его собственным автократическим поведением", - добавил он.

Бонни Глейзер, эксперт Немецкого фонда Маршалла по Китаю, сказала, что этот комментарий мог быть частью попытки Китая оттянуть Европу от США в вопросе Тайваня. Посольство Китая в Вашингтоне не прокомментировало замечание Си, а пресс-секретарь фон дер Ляйен сказал, что она не раскрывает подробности частных встреч. Также от комментариев отказались и в Белом доме.

Китай и Тайвань - последние новости

Как писал УНИАН, на фоне слухов о предстоящем вторжении на Тайвань Китай достраивает огромный десантный корабль с палубой для самолетов. 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу на всю длину корпуса и, возможно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) - как авианосец малого размера.

Также сообщалось, что Тайвань изучает опыт Украины, чтобы быть готовым отражать возможное нападение КНР. Борьба украинцев против российских оккупантов вдохновила тайваньцев провести определенные изменения как в военной, так и в социальной политике.

The Washington Times отметил, что увеличение активности в транспортной сети Китая предоставит американским военным планировщикам четкие признаки будущих военных действий против Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: