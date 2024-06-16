Реперка поехала на фронт.

Популярная украинская рэперша alyona alyona alyona, которая в мае вместе с Jerry Heil завоевали 3 место на "Евровидении-2024", отпраздновала свой день рождения. Важный праздник звезда решила провести в кругу людей, которым благодарна за жизнь.

Рэперше 15 июня исполнилось 33 года. Поэтому alyona alyona вместе с объединением знаменитостей "Культурный десант" поехала на передовую. По случаю дня рождения она спела для украинских воинов.

"Сегодня у меня День рождения! Символично в этом году я приехала его праздновать вместе с "Культурным десантом" к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им!", - отметила звезда сцены в подписи к фото.

Видео дня

alyona alyona выразила благодарность коллегам и поклонникам за все поздравления, которые получила. Также рэперша обратилась к фанатам с важной просьбой. Она хочет помочь военным, поэтому попросила их сделать ей подарок, отправив хотя бы несколько гривен на закупку средств РЭБ для защитников.

Напомним, ранее alyona alyona резко ответила на хейт относительно ее внешности. Артистку раскритиковали в сети.

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