В преддверии светлого праздника Троицы в церкви проходит Троицкая поминальная родительская суббота.

В канун Троицы верующие вспоминают усопших и посещают заупокойные службы - день называется Троицкая поминальная суббота. Это специально отведенный в церкви день для почитания памяти умерших, у которого есть свои правила и порядки. Когда эта дата будет в 2024 году и о ее традициях - в материале.

Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году

Троицкая родительская суббота - одна из самых важных, поскольку предшествует великому празднику Троицы. Ежегодно она приходится на 49-й день после Пасхи, поэтому ее дата каждый год меняется.

В 2024 году Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня. Видео дня

В Троицкую субботу, как и Мясопустную, поминают не только умерших родственников, но и всех, кто ушел в мир иной. Такую родительскую субботу называют Вселенской.

Троицкая родительская суббота - как поминать

Главный обычай этой даты - это поминовение ушедших. Но делают это по-разному.

Одна из традиций, как поминать усопших в Троицкую субботу - посещение церкви, где с утра проходит поминальная служба. Здесь можно присоединиться к молитве, поставить свечу за упокой, подать заупокойную записку. В этот день принято заказывать Сорокоуст - это ежедневное молитвенное поминовение умерших в течение 40 дней.

Как уже говорили, Троицкая поминальная суббота - Вселенская. Поэтому православные молятся об упокоении душ всех усопших, живших на земле - начиная со "времен Адама". Живые просят милости у Бога к умершим, которые не могут покаяться сами.

Молиться следует особенно за тех, кто не успел покаяться перед смертью, не был похоронен по христианским обычаям - например, за трагически погибших, пропавших без вести или погибших в бою. Считается, что молитвы в этот день принимаются даже за тех, кто "томится в аду".

Также в церковь в поминальный день несут продукты на помин - "панихидку" - хлеб, сахар, растительное масло, воду, домашнюю выпечку, сладости, фрукты.

Можно ли ходить на кладбище в Троицкую родительскую субботу?

Да, помин родных и близких на кладбище - также одна из традиций, что нужно делать в Троицкую родительскую субботу. Обычно на кладбище идут после службы в церкви. Могилы родственников и близких приводят в порядок, возлагают на них цветы и травы - по поверьям наших предков, душа накануне Троицы возвращается в этот мир, поэтому ее нужно встретить с особыми почестями.

Если нет возможности пойти в церковь и на кладбище, можно прочитать дома молитву об упокоении душ усопших, или попросить у Господа прощения для близких своими словами. Главное в молитве, какой бы она ни была, - искренность.

Вечером поминального дня принято собираться за общим столом и помянуть умерших в кругу семьи добрым словом. Стол должен быть накрыт скромно, главное блюдо - поминальная кутья.

Троицкая родительская суббота - что нельзя делать

В поминальный день есть также ряд своих запретов:

нельзя сильно горевать об ушедших, плакать;

запрещено ругаться, выяснять отношения;

не приветствуются излишества на поминальном столе - на нем должна стоять постная еда;

не следует поминать умерших алкоголем, распивать спиртное на кладбище;

не нужно оставлять спиртное и еду на могилах - конфеты и печенье на помин лучше раздать знакомым, соседям или же другим посетителям погоста;

не следует отмечать дни рождения, свадьбы и юбилеи в родительскую субботу.

Прямого запрета на работу нет - можно заниматься повседневными делами, но тяжелую работу лучше перенести на другой день.

Троицкая суббота - приметы

В этот день обращают внимания на погоду:

радуга после дождя - вестница удачи и благополучия;

роса выпала - будут ранние заморозки;

день жаркий выдался - будет засушливое лето.

Считается, что в этот день хорошо сажать деревья - для благополучия семьи, а вот купаться в водоемах перед Троицей народные приметы не советуют - боятся русалок, которые выходят перед праздником.

Ранее мы рассказывали, когда будет Троица в этом году и о ее главных традициях и запретах.

Вас также могут заинтересовать новости: