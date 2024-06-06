Как сохранить продукты без света, охладить квартиру и обеспечить бесперебойный вай-фай - всё это в нашей статье.

Из-за российских обстрелов инфраструктуры украинцам массово отключают электричество. В каждом регионе работает свой график отключения света. Жить без электроприборов непросто, особенно жителям многоэтажек без газа и работникам на дому. Но большей части техники можно придумать альтернативу.

Мы составили полное руководство по жизни без электричества. Узнайте, что делать, если нет света, чем заменить кондиционер и как обустроить рабочее место.

Что купить, если нет света

Вариантов того, где брать свет, если отключили электричество, очень много. Всё зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Вот примерный список необходимых приборов:

Повербанк . Must have предмет в условиях отключения света. Особо мощные устройства могут заряжать даже ноутбуки.

. Must have предмет в условиях отключения света. Особо мощные устройства могут заряжать даже ноутбуки. Лампочка с аккумулятором . Обеспечит освещение без электричества.

. Обеспечит освещение без электричества. Гирлянда с USB . Создаст уютную атмосферу и обеспечит светом.

. Создаст уютную атмосферу и обеспечит светом. Запасная сим-карта . Выручит, если у вашего оператора пропадет сеть. Тогда вы будете знать, что делать, если нет связи, - просто переключиться на другую симку.

. Выручит, если у вашего оператора пропадет сеть. Тогда вы будете знать, что делать, если нет связи, - просто переключиться на другую симку. Сумка-холодильник . Сохранит свежими небольшое количество продуктов.

. Сохранит свежими небольшое количество продуктов. Насосная станция . Обеспечит всю квартиру водоснабжением. Приспособление подключают к резервуару с водой, и оно перекачивает воду в трубы.

. Обеспечит всю квартиру водоснабжением. Приспособление подключают к резервуару с водой, и оно перекачивает воду в трубы. Зарядная станция . Они бывают очень разными по мощности и, соответственно, цене. Самые компактные станции мощностью 300 Вт и ценой 2-4 тысячи гривен могут питать несколько небольших гаджетов и ноутбук. Более серьезные станции мощностью 500-600 Вт могут запитать несколько ноутбуков, роутер и котел. Если обладаете бюджетом более 15 тысяч гривен, то можно обзавестись устройством на 1000 Вт, который питает даже телевизор и холодильник.

. Они бывают очень разными по мощности и, соответственно, цене. Самые компактные станции мощностью 300 Вт и ценой 2-4 тысячи гривен могут питать несколько небольших гаджетов и ноутбук. Более серьезные станции мощностью 500-600 Вт могут запитать несколько ноутбуков, роутер и котел. Если обладаете бюджетом более 15 тысяч гривен, то можно обзавестись устройством на 1000 Вт, который питает даже телевизор и холодильник. Генератор . В отличие от зарядной станции шумный и не используется в помещении, а также требует бензина. Зато уровень комфорта обеспечивает максимальный.

Если вы не очень разбираетесь в технике, то для выбора и подключения зарядной станции или генератора обратитесь к электрику. Неправильное использование приборов может погубить домашние гаджеты.

Как работать и как подключить роутер без света

Люди, которые работают удаленно, в эти непростые времена ходят в коворкинги и кафе с генераторами. Но если нужно поработать из дома, то есть несколько вариантов.

Если у вас стоит персональный компьютер, то дома не обойтись без зарядной станции. При наличии ноутбука ситуация упрощается. Сначала несколько часов можно работать от батареи, а потом подключить устройство к повербанку. Мы уже писали ранее, как зарядить ноутбук от повербанка

Чтобы работал интернет без света, можно раздать с телефона мобильный интернет или подключить роутер к повербанку. Подробнее о том, как подключить интернет без света, читайте в нашей статье.

Чем заменить холодильник и морозилку

Если свет отключают регулярно и надолго, то холодильник и морозилка не сохранят еду свежей. Как сохранить продукты без холодильника - непростая, но посильная задача.

Самый очевидный и экономный вариант - готовить еду на один-два раза. Продукты с маленьким сроком хранения съедайте сразу, а крупы и овощи храните в темном месте. Закупитесь консервацией, медом, сухарями, батончиками и сгущенным молоком. Не забывайте про ультрапастерирозованное молоко, которое может храниться неделями без холода.

Мясо можно пересыпать солью и сделать консервы. Фрукты и сыр заверните в бумагу или положите в яичные лотки, и уберите в прохладное место.

Часть продуктов можно перенести в подвал или погреб при наличии такого помещения.

Что делать, если нет электричества и жарко

С наступлением летней жары трудно охладиться без электроприборов. К счастью, есть немало способов, как охладить дом без кондиционера. Прежде всего стоит открыть форточку и закрыть шторы. При желании можно поклеить на окна солнцезащитную пленку.

Охладить квартиру без света можно с помощью мокрых полотенец и простыней, развешанных по комнате. А организм гораздо проще переживет жару, если намочить одежду или прикладывать к телу бутылку с холодной водой.

Как готовить еду без света

Жители домов с газом без света точно голодными не останутся. Но если нет света и газа, как готовить еду - не всем понятно. Чтобы всегда иметь возможность приготовить горячую пищу, можно приобрести потративную (туристичкую) плиту на газовых баллонах. Однако будьте очень осторожны - такие баллоны являются взрывоопасными и не могут храниться под солнцем.

Еще один удобный, но не очень безопасный вариант - туристическая газовая горелка, на которой можно вскипятить воду или подогреть еду. Не оставляйте такой прибор без присмотра.

В условиях отключений света очень выручит термос. Не жалейте денег и ознакомьтесь с отзывами перед покупкой. Качественный термос может держать воду горячей до 15 часов, чего вполне хватит для заваривания каши или супа быстрого приготовления. А владельцы автомобилей могут приобрести чайник от прикуривателя.

Некоторые блюда можно готовить совсем без газа. Например, если залить гречку горячей водой и оставить на ночь, то к утру она сама приготовится. Без электричества можно готовить салаты, делать бутерброды и лаваши с разными начинками, десерты без выпечки. Ну и конечно в такое время очень выручит консервация.

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