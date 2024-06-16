Девочка позировала в модных образах.

Известная украинская ведущая Лилия Ребрик, которая на днях покрестила младшую дочь, показала новые кадры новорожденной девочки. Телезвезда рассказала, что маленькая Аделина отмечала свой третий месяц жизни.

По случаю праздника звездная мама устроила для крохи фотосессию и "гламурно" нарядила дочь. В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий, в подписи к которым нежно назвала малышку "клубничкой".

"Адель сама в шоке, что ей уже три месяца", - шутливо написала Ребрик.

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Девочка позировала на камеру в бежевом бодике с розовыми и красными клубничками. На ее маленькой голове была повязка. По словам Лилии, она хотела воспитывать дочь и не покупать ей дорогих стильных вещей, однако признается, что не удержалась.

В праздничный день ведущая заказала тортик для семьи, который также был украшен клубничками. На нем написано: "3 месяца". Адель успела сфотографироваться и с тортом, хоть сама его и не ела.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как восстанавливает фигуру после третьих родов. Она подчеркнула, что не сидит на диетах.

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