Вещи любимого человека навсегда останутся для нас родными, но иногда от них все же лучше избавиться.

В семье, где есть взрослая дочь, часто можно заметить, что мамины вещи пошли по рукам. Ну кто из девушек не брал блузку или кофточку мамы, чтобы похвастаться перед подружками. Также нередко дочери носят вещи умерших матерей - не пропадать же добру, но этого не стоит делать.

УНИАН разбирался, почему дочке нельзя носить мамины вещи.

Можно ли носить вещи мамы

Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы примерить понравившуюся вещь из маминого гардероба. Эзотерики считают, что это не совсем так. Не стоит забывать, что любая вещь хранит энергетику своего владельца, и именно тут кроется проблема.

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Дело в том, что когда дочь надевает вещь своей матери, то она переносит в свою жизнь и ее энергетику, в том числе и часть ее судьбы. К сожалению, никто не может предугадать, как именно это отразится на жизни ребенка, ведь это может привести как к позитивным изменениям, так и негативным.

Можно ли носить вещи покойной мамы

Такое печальное событие, как уход из жизни близкого человека, в частности матери, выбивает из колеи. Конечно же, хочется оставить что-то на память и нередко это одежда.

Учитывая тот факт, что любой предмет накапливает в себе энергетику своего владельца, то и после смерти человека его одежда хранит его энергию в себе. Эзотерики отмечают, что энергия смерти негативно влияет на жизнь живого человека, поэтому рекомендуется избавляться от таких вещей, даже если они очень дороги.

Кроме того, не стоит забывать, что любая вещь умершего человека может стать якорем для его души. Таким образом, он не сможет спокойно уйти в иной мир и будет привязан к этой вещи.

Какие вещи умерших опасно хранить

Конечно же, желательно никакие вещи умершего не хранить дома, но самое главное – избавиться от всего, что соприкасалось с усопшим в последние минуты его жизни.

Обязательно нужно сжечь или выбросить диван или кровать, на котором умерший лежал, постельное белье, полотенца, одежду, обувь, подушки и прочее. Исключением могут быть дорогие или фамильные украшения, но их нужно освятить в церкви и желательно все же не носить, а хранить в шкатулке.

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