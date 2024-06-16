Настоящие друзья – не всегда "удобные".

Между приятелем и настоящим другом существует огромная разница. И найти настоящего друга порой очень и очень сложно. Тина Фей, основательница блога Love Connection, рассказала для HackSpirit о 7 ключевых признаках того, что рядом с вами именно такой человек.

1. Друг остается рядом в трудные времена

Жизнь часто напоминает американские горки, полные взлетов и падений. И давайте будем честными, довольно легко найти кого-то, с кем можно разделить веселые моменты. Но настоящие друзья обнаруживаются тогда, когда становится трудно.

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Настоящий друг не исчезает, когда вы попадаете в затруднительное положение. Он не убегает при первых признаках неприятностей. Вместо этого, он остается рядом, переживая этот период вместе с вами.

2. Вам говорят правду, даже когда это трудно

Хороший друг скажет вам то, что вам нужно услышать, а не только то, что вы хотите услышать. Настоящие друзья ценят честность в отношениях. Они будут откровенными с вами, даже если правда неудобна или трудна для восприятия.

Как однажды сказала Эмили Дикинсон: "Правда – это такая редкая вещь, что ее так приятно говорить".

Есть ли у вас друг, который не боится сказать вам правду, даже когда это трудно? Держитесь за него. Он демонстрирует вам свою преданность, ставя ваше развитие и благополучие выше легкой лжи.

3. Ваши границы уважают

Верный друг понимает и уважает ваши границы. Он не переступает их и не заставляет вас чувствовать себя неловко, вторгаясь в ваше личное пространство.

Такие друзья понимают, что у каждого есть свои границы, и уважают их, несмотря ни на что. Они ценят вашу индивидуальность и личное пространство.

4. Иногда вам бросают вызов

Это может показаться нелогичным, но настоящие друзья не всегда "приятные". Они бросают вам вызов, подталкивают вас, а иногда даже раздражают.

Почему? Потому что они способствуют вашему развитию. Они не просто говорят "да" на все, что вы делаете или говорите. Если друг всегда соглашается с вами и никогда не ставит под сомнение ваши идеи или решения, он, вероятно, больше заинтересован в сохранении мира, чем в вашем личностном росте.

Но друг, который заботится о вас, который по-настоящему предан, осмелится не согласиться. Он рискнет оттолкнуть вас, если посчитает, что вы совершаете ошибку или можете сделать лучше. Хотя это не всегда приятно, именно такая дружба помогает нам расти и становиться лучшими версиями самих себя.

5. Вашим успехам искренне радуются

У каждого из нас есть моменты триумфа, большого или маленького, которые мы хотим разделить с теми, о ком мы больше всего заботимся.

Одним из самых надежных признаков верного друга является его неподдельное волнение и радость за ваши победы. Они не проявляют никаких признаков зависти, а болеют за вас.

Настоящие друзья будут праздновать ваши успехи, как свои собственные. Их не пугают ваши достижения, наоборот, они гордятся вами и мотивируются вашим успехом.

6. Ваши секреты хранят

Доверие – это основа любых значимых отношений. И нет ничего, что проверяет это доверие больше, чем секреты.

Если у вас есть друг, который относится к вашим секретам, как к своим собственным, и оберегает их, то вы имеете настоящую жемчужину в своей жизни.

7. Вам прощают ваши ошибки

Никто не является совершенным. Мы все делаем ошибки, иногда даже такие, которые причиняют боль людям, о которых мы заботимся.

Верные друзья понимают, что ошибки – это часть человеческого бытия. Они не держат зла и не позволяют этим ошибкам разрушить вашу дружбу. Вместо этого они решают простить и двигаться дальше.

Как понять, что ваш друг вам завидует

Иногда друзья бывают неискренними и даже завидуют вашим успехам. Есть несколько признаков в их поведении, которые могут указывать на это.

В частности, друзья, которые вам завидуют, всегда будут преуменьшать ваши успехи. Большие ваши достижения или малые – они всегда найдут способ это преуменьшить.

Кроме того, такие друзья постоянно критикуют вас и даже сплетничают о вас с другими.

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